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Политика

Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
За прошедшие несколько месяцев нижняя палата парламента приняла более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии – 2019. Он представил коллегам-парламентариям итоги работы и наметил планы на следующую, весеннюю сессию. 
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Продолжать повышать качество законопроектов

На рассмотрении Госдумы находятся 1179 законопроектов. 269 из них приняты в первом чтении, три – во втором, рассказал Вячеслав Володин. Приоритетом для депутатского корпуса остается законодательное обеспечение послания президента. На сегодняшний день эта задача выполнена на 81%, подчеркнул спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Глава нижней палаты обратил внимание представителя правительства в Госдуме на необходимость ускорить внесение оставшихся законопроектов. Володин призвал профильные думские комитеты взять ситуацию на контроль.

Законопроекты должны быть качественными. Об этом спикер Госдумы говорит с самого начала работы седьмого созыва. За прошедшие годы в этом направлении проделана большая работа, но стремиться еще есть куда.

В качестве примера Володин привел инициативу о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Документ принят в первом чтении, но после консультаций с предпринимателями и экспертами было решено серьезно его доработать.

"Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в Государственную думу, чтобы потом об этом не говорить", - обратился Володин к депутатам, отметив, что если документ все-таки внесен, то инициативу нужно отстаивать, убеждать в его необходимости коллег-парламентариев, советоваться с экспертами.

20 января по законопроекту пройдут новые парламентские слушания, сказал председатель нижней палаты. Перед депутатами может выступить министр экономического развития. Ему предстоит объяснить, как недоработанный документ попал в Думу.

Фото: duma.gov.ru 

Бюджет всему голова

Много внимания в ходе осенней сессии парламентарии уделили рассмотрению федерального бюджета на следующие три года. Законодатели приняли решения, которые повысят эффективность расходования бюджетных средств, сократят разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами.

"И, что очень важно, предложили механизм реализации инвестиционных проектов в регионах. Надеюсь, все это в комплексе уже со следующего года сыграет свою роль, и мы сможем через контроль исполнения бюджета оценить, насколько эти меры были эффективны", – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что впервые было заранее распределено почти 94% трансфертов – 203 из 217. Это позволит уже в марте следующего года приступить к реализации нацпроектов и госпрограмм на местах.

Помимо этого, парламентарии приняли решение о направлении 50% взятых регионами кредитов на создание инфраструктуры и реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства. "С 1 января регионы смогут половину средств, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, направить на реализацию инвестиционных проектов", – рассказал Володин.

Защитить права дольщиков

Большую работу парламентарии проделали и для защиты прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Володин напомнил, что за прошедшее время были введены эскроу-счета, гарантирован возврат средств покупателю жилья, если застройщик обанкротится, создан Фонд поддержки дольщиков.

При принятии законов необходимо требовать нормативно-правовые акты, указал Володин. "Мы поддержали председателя правительства, который предложил освободить от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам", – напомнил спикер Госдумы.

На особом контроле законодатели будут держать и решение жилищной проблемы для детей-сирот, отметил Володин. В Госдуме этим занимается специальная рабочая группа. В феврале-марте парламентарии должны озвучить предложения.

Фото: duma.gov.ru

Поддержка села

В осеннюю сессию Госдума приняла решение о комплексной поддержке сельских территорий. Там проживают около 37 миллионов человек, напомнил Володин. При этом почти у четверти селян доходы ниже прожиточного минимума, тогда как в городах таких граждан гораздо меньше – 8%, посетовал председатель нижней палаты.

Депутаты обратились к главе правительства, после чего объемы финансирования программы были увеличены вдвое – до 37 миллиардов рублей. Но этого все равно недостаточно, указал Володин.

"Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовых доходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута с правительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы в больших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов", – рассказал спикер Госдумы.

***

В ближайшие две недели парламентарии будут работать с избирателями в регионах. После этого депутаты уйдут на каникулы. Весенняя сессия нижней палаты откроется 9 января и продлится до 2 августа 2020 года.

Автор: 18 декабря 2019, 14:52

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