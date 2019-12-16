Володин призвал покончить с дефицитом кадров в здравоохранении

К парламентариям поступает огромное количество обращений со
стороны граждан, отметил Володин. По его словам, люди указывают на проблемы в
сфере здравоохранения на уровне первичного звена, а также районов и областей. Необходимо
обсуждать конкретные вопросы, чтобы выйти на принятие решений, указал он.
"Сделано в здравоохранении много, но мы еще далеки от совершенства, чтобы выйти на решение задач, которые перед нами ставит президент, обращаясь к Федеральному собранию", – отметил спикер Госдумы.
Главные проблемы отрасли невозможно решить в короткие сроки, считает Володин. Он обратил внимание главы Минздрава Вероники Скворцовой на обеспечение медицинских учреждений профессиональными кадрами.
С каждым годом эта проблема обостряется, посетовал спикер Госдумы. "И если не будут правительством предложены конкретные меры, мы с вами столкнемся с вызовами, которые невозможно будет решить, как мы, допустим, решали проблему обеспечения больниц высокотехнологичными диагностическими устройствами", – предупредил Володин.
К следующей встрече с Вероникой Скворцовой в рамках правительственного часа Госдума подготовит карту нехватки медицинских кадров в регионах. Там будут представлены районные и центральные больницы, где дефицит специалистов составляет более 40%.
Обратил внимание спикер Госдумы и на проблему обеспечения каретами скорой помощи. Изношено до 60% парка, уточнил он. "Правильно было бы взять и оказать помощь тем регионам, которые, являясь реципиентами, не могут эту задачу решить самостоятельно", – сказал председатель нижней палаты.
Со всей ответственностью необходимо подойти и к обеспечению лекарственными препаратами, а также недопущению поставок "просрочки", добавил Володин. Парламентарии вместе с федеральной Счетной палатой и региональными структурами должны контролировать этот вопрос, подчеркнул законодатель.
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