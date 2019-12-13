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Политика

Что сделала Госдума для защиты обманутых дольщиков

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru/
Нижняя палата парламента приняла решения, которые должны защитить участников долевого строительства, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, денежные средства берутся под контроль, а их распределение становится более прозрачным.

Продолжение: Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря
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Принятые Госдумой меры, с одной стороны, направлены на защиту обманутых дольщиков, а с другой – призваны не допустить повторения таких ситуаций, рассказал Вячеслав Володин. Он добавил, что работа по этим направлениям велась с избрания нового созыва нижней палаты парламента.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Мы сразу обсудили ситуацию и встретились с обманутыми дольщиками, увидели, что законодательство несовершенно", – отметил спикер Госдумы. По его словам, депутатам пришлось брать на себя решения, которые можно было принять на уровне регионов и муниципалитетов. Так, в 17 субъектах местные власти не допустили появления у себя недобросовестных застройщиков.

Теперь же решения были приняты на федеральном уровне. Они позволяют ввести систему мер по защите участников долевого строительства, ставят под контроль денежные средства.

"Введены счета эскроу, контроль за застройщиком", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что в рамках компании ДОМ.РФ был создан специальный фонд обманутых дольщиков, который уже провел первые выплаты. Кроме того, был принят закон, согласно которому право на компенсацию имеют также члены жилищно-строительных кооперативов, если они являются обманутыми дольщиками.

"Сегодня мы этот вопрос поднимали, обращая внимание правительства, что до сих пор нет подзаконного акта, хотя сам закон принят еще в октябре. Это недопустимо", – заявил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Выплаты начались с 1 декабря, однако пока из-за отсутствия соответствующего подзаконного акта под них не попадают члены ЖСК. Полномочный представитель правительства рассказал депутатам, что существует поручение вице-премьера о его внесении в течение суток. "Мы надеемся, что к этому вопросу вновь вернемся во вторник", – добавил Володин.

Также на заседании 13 декабря были приняты решения о страховании рисков и о контроле над застройщиком. "Мы приняли сегодня решение, которое все обманутые дольщики ждали: об отмене подоходного налога на компенсации, которые они получают", – рассказал спикер нижней палаты парламента. Закон, добавил он, имеет обратную силу и распространяется на выплаты, начавшиеся еще с 1 декабря.

Вячеслав Володин отметил эффективную работу профильных комитетов Госдумы и выразил благодарность председателю правительства Дмитрию Медведеву, профильным ведомствам, а также президенту России Владимиру Путину. "Без его поддержки, включенности в этой ситуации мы вряд ли бы могли так быстро выйти на решение вопросов", – отметил он.

Автор: 13 декабря 2019, 15:35

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