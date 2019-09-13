Володин: Жилье для обманутых дольщиков достроят с помощью ДОМ.РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 12 сентября, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он провел встречу с обманутыми дольщиками. Впервые участие в ней приняли руководители компании ДОМ.РФ Александр Плутник и Олег Говорун. Было решено, что при помощи корпорации будет достроен 31 проблемный объект.



Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что вплотную ситуацией с обманутыми дольщиками в регионе занялись с 2017 года, когда были сданы первые дома. Особо спикер отметил заслуги губернатора, его активное участие в этом вопросе.



Валерий Радаев в свою очередь подчеркнул, что при поддержке председателя нижней палаты найдены новые возможности решения проблемы. За 2017-2018 годы достроено 20 домов, жилье получили более двух тысяч человек, а в этом году планируется ввести еще 10 домов, рассказал губернатор.

Тем не менее, проблемными остаются 46 объектов, уточнил Радаев. 30 их них планируется завершить при поддержке компании ДОМ.РФ, рассказал глава региона. Для этих целей в прошлом месяце в регионе создали специализированную некоммерческую организацию.

"Особо отмечу, что по 6 домам степень готовности фактически нулевая, а по 4 – полностью отсутствует проектная документация. То есть речь идет о наиболее сложных и капиталоемких объектах, с которыми региону в одиночку не справиться", – подчеркнул Радаев. Остальные дома достроят в рамках инвестиционных проектов региона.

Губернатор поблагодарил спикера Госдумы и ДОМ.РФ за поддержку. В решении проблемы обманутых дольщиков необходим индивидуальный подход к каждому объекту, соблюдение не только сроков, но и качества строительства, подчеркнул Радаев.

Решить вопрос с обманутыми дольщиками и дать людям их жилье планируется в течение ближайших трех лет, отметил Вячеслав Володин.

"Из 46 домов 30 будет достроено с помощью ДОМ.РФ, по схеме, где 89% составляют федеральные средства и 11% – средства региона", – уточнил спикер Госдумы.

По оценочным данным, на эти цели уйдет более 10 миллиардов рублей. "Благодаря тому, что Саратовская область занималась дольщиками, мы – в числе 5 регионов, которые могут войти в проект хоть завтра, используя возможности госкорпорации", – подчеркнул законодатель.

В общей сложности без жилья в регионе остались 4669 человек, причем большая их часть – социально незащищенные граждане, в том числе многодетные семьи и ветераны труда, отметил Володин. "Из них 3786 получат квартиры либо компенсации по проекту ДОМ.РФ, 883 – за счет регионального проекта", - уточнил спикер.

Он посетовал, что деньги, которые люди заплатили за жилье, либо осели в чьих-то карманах, либо были использованы неэффективно. Спикер призвал контрольно-надзорные органы добиться возвращения этих средств.

В свою очередь глава ДОМ.РФ Александр Плутник отметил, что работа ведется индивидуально по каждому дома. Он заверил участников встречи, что с пустыми руками они не останутся: получат новые квартиры или компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. "В течение трех лет ваша проблема будет решена", – сказал руководитель компании.

Сейчас идут подготовительные работы, к середине ноябре завершится обследование состояния объектов, определится стоимость достройки, рассказал замглавы ДОМ.РФ Олег Говорун. "До конца года будет возможно заключить контракт, и уже в этом году может начаться достройка 13 домов". – отметил он. Решение по срокам достройки или получения компенсаций будут приняты в течение трех месяцев, уточнил Говорун.

В ходе совещания было решено включить в список 30 домов еще один объект – ЖСК "Победитель". Таким образом, при поддержке ДОМ.РФ будет достроен 31 проблемный объект.