Володин: Жилье для обманутых дольщиков достроят с помощью ДОМ.РФ

Свадьба Собчак и Богомолова Гороскоп Новости Украины Форум "Дом-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Пятница 13 сентября
Лента новостей
11:59
На Первом канале жестко прошлись по Билану после пьяной выходки
11:32
Вселенский обман: Богомолов и Собчак обвели страну вокруг пальца
11:22
Собчак и Богомолова привезут на свадьбу в катафалке
11:07
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
11:00
Стало известно о блокировке счетов Киркорова из-за долгов
10:53
Главные события Москвы
10:31
Собчак и Богомолов: первые свадебные фото
10:15
Расходы россиян резко выросли
10:10
Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление
09:59
"Ждем скорую": сын Сафронова о жутком состоянии отца после ДТП
09:56
Два популярных мессенджера могут заблокировать в России
09:52
"Бьют незаслуженно": Лукашенко пожаловался на нападение
09:48
Вскрылся тотальный обман россиян на заправках
09:31
"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой
09:25
Названы лучшие смартфоны
09:20
Власти не смогут отменить 8-часовой рабочий день
09:15
Названы сроки встречи Путина и Зеленского
09:03
Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери
08:32
"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии
08:16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
07:59
Собчак плюнули в душу перед свадьбой с Богомоловым
06:35
Невежда Лукашенко опозорился перед всем миром
06:01
Похудевшая Маркл устроила показ на крыше магазина
04:09
Звезда "Улиц разбитых фонарей" сломала матери таз
02:25
"Стриптизерша!": звезду "Реальных пацанов" опустили ниже плинтуса
00:05
"С возрастом мозги сохнут!": Успенскую закидали грязью с головы до ног
23:50
Серебряная чемпионка Олимпиады объяснила продажу подаренного BMW
22:50
После концерта известного рэпера в Москве погиб школьник
22:45
Бородина публично унизила Бузову
22:25
Никас Сафронов разбился в ДТП по пути на вечер памяти Вербер
22:18
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
22:09
Переворот в Киеве: Порошенко пошел в атаку на Зеленского
22:05
Собчак выдала список обязательных подарков на свадьбу
21:43
"Заслужил второй шанс": оскандалившемуся Билану разрешили загладить вину
21:17
Зеленский атаковал не ожидавшего подвоха Лукашенко
21:16
Боярская рассказала о тайном пристрастии к мальчикам
21:15
Обвиненный в изменах больной невесте артист рассказал правду у Шепелева
20:59
На юго-востоке Турции прогремел взрыв
20:49
В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
20:26
Сергея Лазарева сравнили с гномом-коротконожкой
19:53
В Домодедово молодожены устроили помойку в лесу
18:54
Дайнеко столкнулась с серьезными проблемами из-за крупных ягодиц
18:27
Донбасс попросился в состав России
17:53
Засосало в трубу: родители захлебнувшейся в бассейне девочки появились в гостях у Борисова
17:53
"Он меня подставил!": Киркоров умолял о прощении после гадких слов
17:12
Беспредельщик Зеленский возмутил наглой выходкой
17:06
Семья Талькова обвинила известную певицу в клевете
16:43
Малахов озвучил детали страшной смерти любовницы российского миллионера
16:35
"Никто ничего не успеет сделать": назван сценарий начала ядерной войны
16:34
"Чудо-чудное, диво-дивное": Кудрявцева сразила новым амплуа
16:16
Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе
15:55
Любовник Седоковой выгнал из дома жену и маленького ребенка
15:45
"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине
14:53
"Все это?": необычное наследство телеведущей Ханги поразило Корчевникова
14:35
"Лучше со всеми по сто": Лорак разнесли в пух и прах
14:34
В Уфе в ДТП с иномаркой пострадала женщина
14:25
Неожиданное признание мужа Сати Казановой – это не мой мир
14:15
Под Тюменью медведь загрыз грибника
14:04
В белых простынях: Водонаева разделась догола на улице
13:54
Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом
13:47
В Петербурге угнали иномарку за 5,8 миллиона рублей
13:36
"Не хотел никого обременять": у популярного певца обнаружили рак
13:28
Заворотнюк решила подзаработать после слухов о раке
13:23
Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием
13:09
Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву
13:08
Устали скрываться: Зеленского уличили в нездоровой симпатии к мужчине
13:00
Эксперт: России нужна новая стратегия на нефтяном рынке
12:52
Под Архангельском мужчина изуродовал ребенка топором
12:48
"Ужас, бедная Лида": Алибасов привез больную Федосееву-Шукшину к специалисту
12:44
Алсу спела на концерте памяти Кобзона после скандала
12:29
Минтруд хочет увеличить минимальную зарплату
12:23
Спектакль "Сны Спящей красавицы" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
12:00
Знаменитая модель шокировала народ прозрачным лифчиком
11:56
У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
11:56
Сделано заявление о начале ядерной войны
11:46
Преобразившаяся Волочкова тает на глазах
11:43
В Подмосковье неизвестный разгромил пивной магазин
11:24
Актер из мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" найден мертвым
11:19
"Пью кровь младенцев": Поклонская резко высказалась о причастности к секте
11:08
Двуличного Зеленского поймали за руку из-за сближения с Россией
11:00
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
10:45
Собчак о венчании с Богомоловым – когда еще в церковь зайдешь в короне?
10:27
Загитову сняли в отделении полиции
10:26
Третий Фестиваль китайской живописи Гунби открывается в Москве
10:12
Услышавшая важную новость Валерия расплакалась
10:11
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
10:06
В Москве состоится премьера спектакля "Хищники" по повести Антона Чехова
10:03
Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа
10:02
Российский иллюзионист Сергей Воронцов повторит смертельный трюк Гудини
09:48
Роскошная Брежнева порадовала пикантным танцем
09:45
Трое погибших: в Волгограде произошел страшный пожар
09:32
ЦБ отозвал лицензию у "ГринКомБанка"
09:21
"Бесит": эмоциональный Лукашенко загнал себя в угол
09:15
Десятки миллионов рублей: стал известен баснословный бюджет фильма о Началовой
09:01
Новые данные о неузнаваемой из-за болезни Заворотнюк напугали народ
08:43
Шепелев влип в грязный скандал из-за обмана на шоу
08:41
Вскрылась интимная связь Зеленского с Макроном
08:26
Пугачева в нижнем белье вызвала фурор
08:05
Неожиданный поворот в деле об убийстве Круга
06:13
Накормленную зятем звезду шоу "Дом-2" срочно госпитализировали
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антироссийскому демаршу Лукашенко нашли объяснение
Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву
"Нагуляла ребенка": обнародованы неожиданные подробности беременности Собчак
"Пятерочка" ищет новых режиссеров
"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство
"Всю жизнь я мучаюсь": Пугачева раскрыла свой главный секрет
Регионы

Володин: Жилье для обманутых дольщиков достроят с помощью ДОМ.РФ

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 12 сентября, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он провел встречу с обманутыми дольщиками. Впервые участие в ней приняли руководители компании ДОМ.РФ Александр Плутник и Олег Говорун. Было решено, что при помощи корпорации будет достроен 31 проблемный объект. 
прочитано 199 раз

Открывая встречу, Вячеслав Володин напомнил, что вплотную ситуацией с обманутыми дольщиками в регионе занялись с 2017 года, когда были сданы первые дома. Особо спикер отметил заслуги губернатора, его активное участие в этом вопросе.

ПО ТЕМЕ

Володин проверил строительство объектов в Саратовской области

Володин потребовал ускорить реконструкцию стадиона "Волга"

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Валерий Радаев в свою очередь подчеркнул, что при поддержке председателя нижней палаты найдены новые возможности решения проблемы. За 2017-2018 годы достроено 20 домов, жилье получили более двух тысяч человек, а в этом году планируется ввести еще 10 домов, рассказал губернатор.

Тем не менее, проблемными остаются 46 объектов, уточнил Радаев. 30 их них планируется завершить при поддержке компании ДОМ.РФ, рассказал глава региона. Для этих целей в прошлом месяце в регионе создали специализированную некоммерческую организацию.

"Особо отмечу, что по 6 домам степень готовности фактически нулевая, а по 4 – полностью отсутствует проектная документация. То есть речь идет о наиболее сложных и капиталоемких объектах, с которыми региону в одиночку не справиться", – подчеркнул Радаев. Остальные дома достроят в рамках инвестиционных проектов региона.

Губернатор поблагодарил спикера Госдумы и ДОМ.РФ за поддержку. В решении проблемы обманутых дольщиков необходим индивидуальный подход к каждому объекту, соблюдение не только сроков, но и качества строительства, подчеркнул Радаев.

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru

Решить вопрос с обманутыми дольщиками и дать людям их жилье планируется в течение ближайших трех лет, отметил Вячеслав Володин.

"Из 46 домов 30 будет достроено с помощью ДОМ.РФ, по схеме, где 89% составляют федеральные средства и 11% – средства региона", – уточнил спикер Госдумы.

По оценочным данным, на эти цели уйдет более 10 миллиардов рублей. "Благодаря тому, что Саратовская область занималась дольщиками, мы – в числе 5 регионов, которые могут войти в проект хоть завтра, используя возможности госкорпорации", – подчеркнул законодатель.

В общей сложности без жилья в регионе остались 4669 человек, причем большая их часть – социально незащищенные граждане, в том числе многодетные семьи и ветераны труда, отметил Володин.  "Из них 3786 получат квартиры либо компенсации по проекту ДОМ.РФ, 883 – за счет регионального проекта", - уточнил спикер.

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru

Он посетовал, что деньги, которые люди заплатили за жилье, либо осели в чьих-то карманах, либо были использованы неэффективно. Спикер призвал контрольно-надзорные органы добиться возвращения этих средств.

В свою очередь глава ДОМ.РФ Александр Плутник отметил, что работа ведется индивидуально по каждому дома. Он заверил участников встречи, что с пустыми руками они не останутся: получат новые квартиры или компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. "В течение трех лет ваша проблема будет решена", – сказал руководитель компании.

Фото: saratov.gov.ru

Сейчас идут подготовительные работы, к середине ноябре завершится обследование состояния объектов, определится стоимость достройки, рассказал замглавы ДОМ.РФ Олег Говорун. "До конца года будет возможно заключить контракт, и уже в этом году может начаться достройка 13 домов". – отметил он. Решение по срокам достройки или получения компенсаций будут приняты в течение трех месяцев, уточнил Говорун.

В ходе совещания было решено включить в список 30 домов еще один объект – ЖСК "Победитель". Таким образом, при поддержке ДОМ.РФ будет достроен 31 проблемный объект.

Автор: 13 сентября 2019, 11:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием
У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа
Дума и Росстат создают совместную рабочую группу

Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов: первые свадебные фото
Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление
"Ждем скорую": сын Сафронова о жутком состоянии отца после ДТП
"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой

Проишествия

Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
В Москве посреди проезжей части загорелся автобус (видео)
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Шоу-бизнес

Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом

Фото округлившейся актрисы появилось в Сети
Политика

Вскрылась интимная связь Зеленского с Макроном

Отношения двух лидеров основаны на дружбе
Шоу-бизнес

"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии

Музыкальный продюсер не идет на поправку
Шоу-бизнес

"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой

Легендарная фигуристка поставила всех на место

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Регионы

Опубликовано сообщение о крушении поезда на Крымском мосту
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru