Неверов: Дума освобождает компенсации дольщикам от НДФЛ

Соответствующая норма была принята в качестве поправки к
законопроекту об освобождении от НДФЛ доходов от продажи электроэнергии, которая
выработана на объектах микрогенерации. Ее авторами являются председатель
Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов и другие законодатели.
Компенсации обманутым дольщикам начали выплачиваться с декабря текущего года, отметил глава нижней палаты парламента. "Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года", – сказал Володин.
Он напомнил, что парламентарии уже приняли ряд инициатив, которые позволят помочь гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, а также не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Среди них он выделил принятый в 2017 году закон о создании специального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также Володин напомнил о парламентских слушаниях, прошедших в июле того же года с участием пострадавших граждан.
"Была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием счетов эскроу и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства", – сказал председатель нижней палаты.
Также депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали субъектам Федерации право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов. Кроме того, члены жилищно-строительных кооперативов были уравнены в правах с другими участниками долевого строительства.
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