Парламенты России и Вьетнама выходят на новый уровень сотрудничества

Москва и Ханой продолжают сближение. Большую роль в этом играют законодатели. В среду, 11 декабря, в Москве состоялось первое заседание межпарламентской комиссии России и Вьетнама. Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая развитие торговли и расчеты в национальных валютах.



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