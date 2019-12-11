Парламенты России и Вьетнама выходят на новый уровень сотрудничества

Двум странам следует активнее развивать торгово-экономические отношения, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Межпарламентская комиссия должна играть в этом активную роль, подчеркнул он.
"И, конечно, мы должны с вами анализировать и создавать условия для
реализации гуманитарных проектов в области образования и культуры", – обратился
председатель нижней палаты к вьетнамским коллегам.
В преддверии заседания комиссии спикер Госдумы провел двустороннюю встречу с главой Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Вячеслав Володин указал на необходимость повышения уровня товарооборота двух стран. В прошлом году он составил 6,1 миллиарда долларов, уточнил спикер.
"Задача – выйти на 10 миллиардов. Это вполне реально", — подчеркнул законодатель.
Толчок развитию торгово-экономических отношений может дать переход на расчеты в национальных валютах. Для этого нужна правовая база, отметил Володин. Кроме того, парламентарий указал на необходимость использования потенциала Российско-Вьетнамского банка. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что во Вьетнаме стали принимать карты национальной платежной системы "Мир".
"Важно на принципах развития двустороннего сотрудничества создать все условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов как в России, так и во Вьетнаме", – сказал Володин.
В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган указала на необходимость проработки вопросов сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, нефтегазовой сфере. Она предложила организовать отдельные рабочие группы по этим темам.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
О жертвах
Как вы занимаетесь сексом?
Как заставить мужика ползать у ног?