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Политика

Володин: Россия и Вьетнам выходят на новый уровень отношений

Вячеслав Володин (слева). Фото: duma.gov.ru
Россия и Вьетнам выходят на новый уровень межпарламентских отношений. Так охарактеризовал взаимодействие двух стран спикер Госдумы Вячеслав Володин. Находясь в Ханое, он дал интервью вьетнамскому телеканалу VTV.
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Володин проинформировал, что Госдума и Национальное собрание Вьетнама планируют закрепить свои отношения созданием межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Этот формат, по убеждению спикера, позволит выйти на конкретные результаты.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Считаем вопрос создания двусторонней комиссии между парламентом Вьетнама и Госдумой очень важным и ответственным шагом в развитии отношений в рамках парламентского измерения", - сказал Володин.

До этого отношения парламентов выстраивались на уровне обмена делегациями с периодичностью раз в год или раз в два года. Это, как сказал спикер, не обязывало к дальнейшим шагам. Теперь начинается динамичная работа, встречи будут регулярными.

"Создание рабочего органа между парламентами, который должен будет в ежегодном формате обсуждать повестку развития отношений между странами через парламентское измерение, нас обязывает отрабатывать в течение года эти вопросы, готовить их к рассмотрению и выходить на конкретику", – подчеркнул он. 

Одна из сфер, где Москва и Ханой могут плодотворно сотрудничать – цифровая экономика. Также межпарламентская комиссия может обсуждать  вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, работу вьетнамцев в России. 

В интервью вьетнамскому телеканалу Вячеслав Володин напомнил о богатой истории отношений народов двух стран. "Когда мы говорим об истории наших отношений, они характерны тем, что никогда не омрачались разочарованием. Это хороший фундамент, чтобы развивать их, в том числе, на уровне парламентов", – указал спикер Думы.

Он напомнил, что Советский Союз многое сделал для независимости Вьетнама. Граждане этой страны получили образование в СССР, они и сейчас продолжают приезжать в Россию, чтобы повышать квалификацию.

Для нас Вьетнам – стратегический партнер. Товарооборот только за 2017 год вырос на 35%, в этом году за девять месяцев этот показатель также продемонстрировал хорошую динамику.

Володин отметил и постоянно растущий обмен туристами. В 2017 году 570 тысяч россиян посетили Вьетнам, а в 2020 году эта цифра может вырасти до миллиона человек.

Сегодня, 23 декабря в Ханой прибыла российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты возложили венки к памятнику Павшим героям и посетили мемориальный комплекс Хо Ши Мина. Завтра пройдут встречи с руководством страны и переговоры об укреплении межпарламентского сотрудничества.

Наблюдатели говорят о большом значении визита Вячеслава Володина во Вьетнам. На фоне активного развития межпарламентских контактов эта поездка станет важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии, которая сейчас развивается благодаря инициативам председателя Думы VII созыва.

Автор: Александр Комаров23 декабря 2018, 16:56

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