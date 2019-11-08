Переполох на Украине: жена Зеленского исчезла после публичного провала

Зеленская перестала публиковать посты на своей странице в
"Инстаграм". 23 октября первая леди выпустила фотоотчет из Центра
здоровья в Токио.
На следующий день, 24 октября, она побывала в японской школе Когай. С тех пор прошло две недели, но новых сообщений на странице Зеленской не появилось. Это заставляет задуматься, все ли в порядке у супруги президента, пишет портал Politeka.net.
В Японии первая леди угодила в скандал. Президентская чета участвовала в мероприятиях в честь инаугурации нового императора Нарухито. Зеленская появилась на церемонии в платье нежно желтого цвета. Из украшений на ней были сережки и расшитые бусинами прозрачные перчатки.
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Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської «Рейва» означає «Прекрасна гармонія», і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії. ��������
Сдержанный образ первой леди вызвал жаркие споры в социальных сетях. Многие посчитали, что супруга Зеленского оскорбила японскую императорскую семью.
Дело в том, что по традиции приходить к монаршей особе в желтом цвете имеют право лишь члены его семьи. "Это или неуважение к императору или демонстрация связей с семьей императора", – написал один из пользователей. Другие отметили, что в былые времена за такую дерзость можно было лишиться головы.
Некоторые посчитали наряд Елены Зеленской безвкусным. "Не платье, а мешок с плохо нашитыми латками", – отреагировали пользователи.
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