Роскошная жена Зеленского покоряет мир

В Стране восходящего солнца глава Украины с женой планируют провести три дня. В Сети появились снимки первой леди Незалежной, наряд которой привлек всеобщее внимание.
Одеяние супруги Владимира Зеленского сложно назвать стандартным для официальных встреч, но в элегантности и ему не откажешь. Она спустилась с трапа самолета в легком платье темно-синего цвета и сером однобортном пиджаке с вышивкой.
Отметим, что жену лидера Незалежной чаще можно увидеть в брючных костюмах от украинских дизайнеров, однако ее образы всегда вызывают восхищение. Елену Зеленскую не раз сравнивали с супругой американского президента Меланьей Трамп.
В Японии Зеленский успел договориться об отмене виз для своих соотечественников. А также поблагодарить за помощь в размере 1,8 миллиарда долларов.
Ранее пользователи соцсетей похвалили Елену Зеленскую за наряд, выбранный для встречи с послом Франции на Украине Изабель Дюмон. Первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме бренда, который любит и дочь президента США Иванка Трамп.
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