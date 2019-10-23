Народ обрушился на Зеленскую из-за наряда в Японии

Образ первой леди Украины во время приема у императора Японии Нарухито вызвал ожесточенные споры в соцсетях. Многие посчитали, что Елена Зеленская оскорбила руководителя страны своим внешним видом.

На торжественную церемонию в императорском дворце в Токио супруга президента Украины выбрала наряд бледно-желтого цвета. Пользователи соцсетей раскритиковали ее платье. Они заявили, что к императору Японии якобы никто не имеет права приходить в желтой одежде.

Единственное исключение допускается лишь для членов монаршей семьи. "Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", "Если кто-то появляется перед глазами императора в жасминовом, это смертельная обида его величия. За это раньше рубали головы на месте", – написали возмущенные комментаторы.

Кроме того, народ посчитал наряд Елены Зеленской безвкусным. "На ней не платье, а мешок с плохо нашитыми латками", "Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант…", "Какое-то жлобство", – обрушились украинцы на жену Владимира Зеленского.

Были и те, кто встал на защиту первой леди Украины. В частности, в Википедии есть статья о запрещенных оттенках при дворе императора. Там уточняется, что нельзя использовать сумаховый цвет, поскольку это оттенок только для верхней одежды императора Японии. До 19 века были запрещены и другие цвета, но эту традицию отменили. Кроме сумахового, при дворе сейчас нельзя использовать желто-рыжий и гарденийовый цвета. На это и обратили внимание заступники Елены Зеленской.

Отметим, это не первый казус с нарядами супруги украинского лидера. Напомним, на ежегодный обед первых леди во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Пользователи Сети сочли подобный имидж слишком раскованным и даже вульгарным. К слову, Елена Зеленская успела завоевать славу заядлой модницы – ее образы, как правило, очень элегантны и стильны.