Под трибунал: над провокатором Порошенко сгустились тучи

Инициатором создания общественного трибунала для расследования украинской провокации стала Международная ассоциация "Таврида". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов. По его словам, инициативу поддержали в МИДе и Совете Федерации.
Также общественный трибунал будет расследовать преступления против Крыма и его жителей, совершенные Киевом во время президентства Порошенко. Речь идет о водной, транспортной и энергетической блокадах.
Молохов уверен, что трибунал сможет доказать, что инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны украинских властей. "Действия Украины создали новый очаг напряженности", – передает слова адвоката издание "ПолитНавигатор".
Инцидент у крымских берегов произошел 25 ноября прошлого года. Украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. На следующий день Петр Порошенко ввел военное положение в пограничных областях на два месяца.
Мы должны воспринимать и относиться к Петру Порошенко так же, как США воспринимали и относились к Саддаму Хусейну. Для нас Порошенко - нелегитимный президент, военный преступник. Подлежит розыску и задержанию, потом - добро пожаловать в Ростовский военный трибунал!— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) December 10, 2018
Пятого президента Украины многие называют инициатором провокации. Такого же мнения придерживается олигарх Игорь Коломойский. Фактически Порошенко личным указом отправил моряков в российскую тюрьму, говорил бизнесмен накануне президентских выборов.
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