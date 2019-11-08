Под трибунал: над провокатором Порошенко сгустились тучи

Инициатором создания общественного трибунала для расследования украинской провокации стала Международная ассоциация "Таврида". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов. По его словам, инициативу поддержали в МИДе и Совете Федерации.

Также общественный трибунал будет расследовать преступления против Крыма и его жителей, совершенные Киевом во время президентства Порошенко. Речь идет о водной, транспортной и энергетической блокадах.

Молохов уверен, что трибунал сможет доказать, что инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны украинских властей. "Действия Украины создали новый очаг напряженности", – передает слова адвоката издание "ПолитНавигатор".

Инцидент у крымских берегов произошел 25 ноября прошлого года. Украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. На следующий день Петр Порошенко ввел военное положение в пограничных областях на два месяца.

Мы должны воспринимать и относиться к Петру Порошенко так же, как США воспринимали и относились к Саддаму Хусейну. Для нас Порошенко - нелегитимный президент, военный преступник. Подлежит розыску и задержанию, потом - добро пожаловать в Ростовский военный трибунал!