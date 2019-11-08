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Политика

Под трибунал: над провокатором Порошенко сгустились тучи

Петр Порошенко и провокация в Керченском проливе. Фото: www.globallookpress.com
Пятый президент Украины Петр Порошенко может поплатиться за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Инцидент будет рассматривать специальный трибунал, который передаст выводы в ООН и международные суды. 
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Инициатором создания общественного трибунала для расследования украинской провокации стала Международная ассоциация "Таврида". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов. По его словам, инициативу поддержали в МИДе и Совете Федерации.   

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Также общественный трибунал будет расследовать преступления против Крыма и его жителей, совершенные Киевом во время президентства Порошенко. Речь идет о водной, транспортной и энергетической блокадах.   

Молохов уверен, что трибунал сможет доказать, что инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны украинских властей. "Действия Украины создали новый очаг напряженности", – передает слова адвоката издание "ПолитНавигатор".   

Инцидент у крымских берегов произошел 25 ноября прошлого года. Украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. На следующий день Петр Порошенко ввел военное положение в пограничных областях на два месяца.   

Пятого президента Украины многие называют инициатором провокации. Такого же мнения придерживается олигарх Игорь Коломойский. Фактически Порошенко личным указом отправил моряков в российскую тюрьму, говорил бизнесмен накануне президентских выборов. 

Автор: 8 ноября 2019, 06:35
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