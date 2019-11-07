Дерзкий Порошенко плюнул в лицо Зеленскому

Порошенко ждали на допрос по делу о незаконном пересечении
границы. Речь идет о путешествии политика и его семьи на Мальдивы в 2018 году.
Следователи подозревают, что за пределы страны тогдашний главы государства
выехал по поддельным документам.
Экс-президента ждали в бюро расследований 7 ноября, но он снова проигнорировал повестку. Причины неявки неизвестны, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова. По ее словам, это примерно 17-й прогул Порошенко. Видимо, следователи уже сбились со счета.
Вызывающее поведение бывшего президента – вызов нынешнему, считают наблюдатели. "Постоянные неявки Порошенко на допрос – плевок в лицо Зеленскому", – написал на своей странице в "Твиттер" пользователь с ником Кремлевский Связной.
На Украине расследуют 13 уголовных дел, где фигурирует имя бывшего президента. Пока Порошенко проходит подозреваемым в расследованиях об узурпации власти, давлении на суд, отправке моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года.
Постоянные неявки Порошенко на допрос - плевок в лицо Зеленскому. pic.twitter.com/GlsYrvAHuT— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) November 7, 2019
Чувствуя, что запахло жареным, бывший президент начал переписывать активы на родственников. По данным антикоррупционной организации "Открытый реестр национальных публичных деятелей", Порошенко перерегистрировал кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.
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