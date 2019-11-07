Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг

Бывший президент перерегистрирует кондитерский бизнес Roshen
на старшего сына – 34-летнего Алексея. Об этом говорят данные из публичных
реестров. Информацию обнародовала антикоррупционная организация "Открытый
реестр национальных публичных деятелей".
В конце мая, перед уходом с президентского поста, Порошенко называл себя бенефициаром ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания". Это главная структура корпорации "Рошен", она является учредителем ряда других предприятий.
В статусе конечного бенефициара ЦЕКК Порошенко оставался минимум до 1 октября. С 6 ноября, говорится в расследовании антикоррупционной организации, владельцем числится его старший сын, что подтверждают сведения из государственного реестра юрлиц. Контроль над ЦЕКК перешел к отпрыску бывшего президента после получения им прав на Roshen Europe B.V., зарегистрированную в Нидерландах. Компания владеет 85% акций ЦЕКК.
Порошенко переписал на сына и те предприятия, где Центрально-Европейская кондитерская компания числится учредителем. Среди них – "Рошен-Волынь", "Рошен Мир", "Рошен де люкс". Экс-лидер Незалежной по документам остается владельцем нескольких предприятий.
У Петра Порошенко могут отобрать Roshen: pic.twitter.com/KrBRVNXMK2— Пятый канал Новости (@5tv) April 23, 2019
На Украине расследуют 13 уголовных дел, где фигурирует имя бывшего президента. Пока Порошенко проходит подозреваемым в расследованиях об узурпации власти, давлении на суд, отправке моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года.
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