Поклонская удивила неожиданным заявлением

Пользователи Сети, зачастую незаслуженно, любят обвинять некоторых российских политиков, журналистов и экспертов в том, что вместо поиска источника тех или иных проблем внутри страны они предпочитают высматривать возможные причины в происках недоброжелателей. Подобные комментаторы оказались буквально поражены неожиданным для них заявлением Натальи Поклонской, которая прямо выступила против подобного подхода в деле о расстреле восьмерых человек в забайкальской воинской части.

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"Удобная позиция – не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага (т.е. влияние Запада через компьютерные игры и "духовную" пищу)", – написала депутат Госдумы на своей странице в "ВКонтакте". Устроивший бойню молодой человек рассказал, что в армии его избивали Его история нагоняет ужас, призналась бывшая прокурор Крыма. Признания Рамиля Шамсутдинова, заметила она, заставляют задуматься о том, как сейчас обстоят дела в Вооруженных силах России.

Наталья Поклонская подчеркнула, что за десять лет российская армия колоссально преобразилась и решила огромное число серьезных, в том числе системных, проблем. И это является следствием личного вклада министра обороны страны Сергея Шойгу.

"Но скрывать и замалчивать то, что происходит – недопустимо. Всем понятно, что сложности создают мерзавцы, которые едва ли имеют отношение к победам последних 10 лет", – заключила депутат.

Не хочу оправдывать армию, но Шамсутдинов после того , что натворил и не такое расскажет.