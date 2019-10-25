"Как же так": Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова

Сегодня, 25 октября, стало известно о жутком инциденте в воинской части в поселке Горный в Забайкалье. Во время смены караула военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Это произошло около 18:20 часов по местному времени. В результате погибли восемь человек. Среди жертв два офицера и два контрактника.
В Сети появился список погибших. Его обнародовал телеграм-канал LifeShot. Это молодые люди 1989, 1990, 1998, 1999 и 2000 годов рождения. Большинство скончались на месте: по некоторой информации, злоумышленник добивал раненых выстрелом в голову. Один человек умер в больнице. Фамилия одного из погибших – Богомолов.
Кстати, супруга другого Богомолова, столичного режиссера, скандально известная телеведущая Ксения Собчак оперативно отреагировала на шокирующую новость. "бедные ребята, как же так(( (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – ужаснулась гламурная блондинка.
Солдат-срочник, устроивший стрельбу, остался жив. Его задержали. В Минобороны прокомментировали зверское убийство. "По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", – отмечается в сообщении ведомства.
Ксения Собчак от этого обстоятельства пришла в неописуемое волнение. "Из-за нервного срыва, да уж, а куда начальство смотрело, и кто его довел?" – с возмущением задала вопрос скандально известная ведущая. По всей видимости, на этот и многие другие вопросы ответит уже сам инициатор стрельбы на допросе.
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