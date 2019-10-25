Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Во время смены караула военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Это произошло около 18:20 часов по местному времени. В результате погибли восемь человек – семь скончались на месте, еще один после поступления в больницу.
Среди жертв два офицера и два контрактника. На данный момент следствие устанавливает личности остальных.
Кроме того, есть двое пострадавших. Сейчас они находятся в военной больнице. Эти данные подтвердила глава поселка Горный Татьяна Карнаух.
Сам солдат-срочник, устроивший стрельбу, остался жив. Его задержали. По данным телеграм-канала Baza, молодой человек на момент совершения преступления служил в части всего четыре месяца.
На место происшествия вместе с комиссией выехал заместитель министра обороны Андрей Картаполов. "По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", – говорится в сообщении Минобороны.
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