Суровый "двойник Зеленского" угрожает свергнуть Лукашенко

Некогда неизвестный, но затем внезапно прогремевший на всю страну и мир гражданин Белоруссии Виталий Зелковский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. У начинающего политика есть все шансы привлечь на свою сторону голоса недовольных старым главой государства.

Виталий Зелковский приобрел вирусную популярность благодаря публикациям в западной прессе. Среди миллионов учетных записей простых людей журналисты совершенно случайно наткнулись именно на его профиль и обратили внимания на селфи мужчины, которые тот делал во время своих путешествий.

Внимание работников СМИ привлек тот факт, что на всех снимках у мужчины было неизменно хмурое лицо. Благодаря этому обстоятельству Виталий Зелковский приобрел прозвище "суровый белорус" и его стали узнавать на улице.

Внезапно обрушившуюся на голову популярность мужчина решил преобразовать в политический капитал. Он заявил, что выдвигает свою кандидатуру на должность президента Белоруссии. Соответствующее объявление начинающий политик разместил на своей странице в "ВКонтакте".

"Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства", – объявил "суровый белорус".

В качестве дополнительного козыря мужчина, судя по всему, решил использовать свою схожесть с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чем закончится эта авантюра внезапно прогремевшего на весь мир простого белоруса сможет показать только время.

Отставки Александра Лукашенко, считают эксперты, ожидать не следует. По крайней мере Виталий Зелковский имеет крайне мало шансов приложить руку к отстранению Батьки от власти.

Действительно, подобно Владимиру Зеленскому он может стать кандидатом, за которого граждане Белоруссии будут голосовать просто для того, чтобы отдать голос против нынешнего лидера. Однако бывшему комику помогала большая команда настоящих профессионалов. Мало вероятно, что "суровый белорус" сможет похвастаться такой же поддержкой.