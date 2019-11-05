"Политическая провокация": Эстонии крепко врезали за демарш с кораблем из России

Власти Эстонии отказались пропускать в свои территориальный воды российский корабль "Академик Примаков". Как оказалось, это далеко не первый случай, когда страна действует подобным образом в отношении морских и воздушных судов из России.

Дважды за 2019 год "Академик Примаков" получал от властей Эстонии разрешение на проход через территориальные воды страны. Однако в третий раз Таллин по какой-то причине решил отказать кораблю в этом праве. Кроме того, еще в начале октября эстонская сторона запретила лететь через свою территорию самолету, на борту которого находился заместитель председателя правительства России. А в апреле заход в территориальные воды Эстонии был запрещен российскому учебному судну "Седов".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что в ведомстве подобные решения расценивают как "недружественные демарши", передает РИА Новости. Как отметил завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма, с формальной точки зрения Эстония имеет право отказывать воздушным и морским судам в прохождении через свою территорию.

Эстония отказалась пропустить в свои территориальные воды российское судно "Академик Примаков".

Это 3 подобный случай в этом году. Ранее Эстония запрещала проход учебного судна "Седов" и пролет самолета с вице-премьером на борту

"Ай, Моська! знать, она сильна,

Что лает на Слона!" — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) November 5, 2019

Однако на деле, подчеркнул он, все упирается в попытку продемонстрировать свою верность странам Запада. "Суть сводится к тому, что речь идет не о военных самолетах, не о самолетах специального назначения. Поэтому здесь это чистой воды политический жест, это вопрос, не связанный с безопасностью страны. Это политическая провокация, политический троллинг определенного формата, который, в общем-то, показывает достаточную лояльность той же Эстонии к западным державам", – цитирует НСН эксперта.

"Мелкие государства всегда зависимы от крупных", – напомнил Иван Сурма.

Оперативно реагировать на каждый подобный демарш со стороны Эстонии не стоит, уверен он. Однако в конечном счете недружественная политика Таллина в отношении Москвы может привести к печальным для эстонской стороны последствиям.

"Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами", – подчеркнул завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России.