"Хомо советикусы": в Эстонии жестоко оскорбили украинцев

Министр иностранных дел Эстонии Март Хельме задумался о том, чтобы отменить безвизовый режим для граждан Украины. Более того, он нашел способ весьма едко поддеть граждан этого государства.

Возможность покидать свою страну и посещать страны Европы в туристических целях без необходимости оформлять соответствующую визу подавалось простым украинцам как одно из главных достижений государственного переворота или "Революции достоинства". Однако последние новости Украины показывают, что это достижение, за которое была заплачена столь высокая цена, может быть потеряно.

Одной из первых ласточек, знаменующих охлаждение европейских стран к идее дружбы с Украиной, стали слова главы МВД Эстонии Марта Хельме. Чиновник распорядился выяснить, существует ли законная возможность отменить для граждан Украины безвизовый режим. Он добавил, что готов внести соответствующую инициативу на рассмотрение парламента.

Как водится среди некоторых прибалтийских политиков, чиновник не упустил случая сделать русофобское замечание. Однако, в конечном итоге, он лишь жестоко оскорбил украинцев.

"Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", – цитирует RT Марта Хельме.

Из уст европейского чиновника определение "хомо советикус", то есть "человек советский", звучит как оскорбление именно потому, что тот вкладывает в него заранее негативное значение. Дескать, такой человек несет в себе все пороки советского общества, не желает меняться и находится в естественной оппозиции ко всему прогрессивному и европейскому.

Примечательно, что подобным образом глава МВД Эстонии определил именно тех, кто поспешил воспользоваться правом безвизового въезда в его страну. Многие из этих людей приехали не для того, чтобы полюбоваться прибалтийскими красотами, а ради поиска работы.

Именно это в первые дни Майдана называли европейским выбором. Теперь за поиск работы за границей их называют "хомо советикусами".