Общим местом западной антироссийской информационной кампании стали заявления об ударах, которые якобы наносят ВКС России по гражданским целям на территории Сирии. Реальность раз за разом опровергает эти обвинения, однако отказываться от подобной риторики американские и европейские политики не спешат.
О российских бомбардировках мирных целей в Сирии, традиционно без единого доказательства, заявил постпред Германии. Василий Небензя эту газетную утку разоблачил, а также посоветовал представителям Запада внимательнее присмотреться к своим собственным поступкам.
"Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны делать или чего мы не должны делать. Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия? Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа? Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся. Мы просто делаем", – цитирует Пятый канал постоянного представителя России при ООН.
Напомним, ранее в своей статье в Le Figaro бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти отметил выдающиеся успехи России в Сирии. Именно благодаря им, подчеркнул дипломат, страна смогла вернуть себе звание мировой державы. Экс-посол заметил, что у России нет больших средств для проведения своей внешней политики, и ее успех зиждется на умении слушать все стороны, мягкой силе и обеспечении безопасности своих партнеров.
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