"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России

До очередных выборов президента США еще больше года, а в медиапространстве уже создается полюбившийся избирателям виртуальный антураж. Неотъемлемая его часть – панические заявления экспертов о том, что весь мир пытается с помощью интернета повлиять на процесс.
В связи с этим 21 октября соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм" торжественно отчитались о блокировке 200 российских и иранских аккаунтов-дезинформаторов. Американские СМИ уже назвали пострадавших от сетевой цензуры группой троллей, поддерживаемых Кремлем. Дескать, их обвиняли во вмешательстве в выборы в 2016 году, а теперь они хотят повторить свой успех.
Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заверил, что подготовкой к выборам президента США интересуются сразу несколько стран – Россия, Китай и Иран. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова не смогла проигнорировать это заявление.
Цукерберг заявил, что Россия и Иран уже во всю работают над подрывом выборов США в 2020. Разумеется.— Илиас Меркури (@imerkouri) October 21, 2019
"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", – цитирует дипломата "Царьград". Подобные обвинения настолько избиты, что Захарова даже не стала тратить время на опровержения. Об их надуманности говорит прошлый опыт попыток втянуть Москву в международный скандал.
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