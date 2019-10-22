"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России

Основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил, что его подчиненные зафиксировали новые попытки вмешательства в выборы США. Разумеется, не обошлось без "российского следа". Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала жесткий ответ.

прочитано 702 раза