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Путин сделал громкое заявление о распаде СССР

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о распаде СССР. По его словам, результаты оказались более, чем удручающими.
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Глава государства поприсутствовал на инвестиционном форуме "Россия зовет". Там он прокомментировал выступление одного из участников, который провел параллели между нынешними проблемами Евросоюза и ситуацией перед развалом СССР.

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Владимир Путин отметил, что причиной распада Советского союза стала вовсе не националистическая политика прибалтийских властей, а неэффективная экономика СССР. Президент подчеркнул, что в свое время это привело практически к коллапсу в социальной сфере.

"Что касается причин распада Советского Союза – только это мало имеет отношения к росту национализма в странах Прибалтики – в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – передает слова Путина ТВ Центр.

Российский лидер не забыл упомянуть и положительный пример преобразований. Так, по мнению президента, в КНР успешно использованы возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики.

К сожалению, в СССР ничего такого не сделали. По словам Путина, результаты распада некогда могущественного государства оказались гораздо хуже того, о чем люди могли подозревать и видеть даже в своих самых худших снах.

Автор: 20 ноября 2019, 16:42
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