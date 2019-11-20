Путин сделал громкое заявление о распаде СССР

Глава государства поприсутствовал на инвестиционном форуме "Россия зовет". Там он прокомментировал выступление одного из участников, который провел параллели между нынешними проблемами Евросоюза и ситуацией перед развалом СССР.
Владимир Путин отметил, что причиной распада Советского союза стала вовсе не националистическая политика прибалтийских властей, а неэффективная экономика СССР. Президент подчеркнул, что в свое время это привело практически к коллапсу в социальной сфере.
"Что касается причин распада Советского Союза – только это мало имеет отношения к росту национализма в странах Прибалтики – в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – передает слова Путина ТВ Центр.
Российский лидер не забыл упомянуть и положительный пример преобразований. Так, по мнению президента, в КНР успешно использованы возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики.
К сожалению, в СССР ничего такого не сделали. По словам Путина, результаты распада некогда могущественного государства оказались
гораздо хуже того, о чем люди могли подозревать и видеть даже в своих
самых худших снах.
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