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Политика

Путин рассказал об отношениях с Зеленским

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки. О взаимодействии со своим украинским коллегой президент России рассказал на форуме "Россия зовет!".
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Оппоненты Владимира Зеленского обвиняют президента Украины в предательстве национальных интересов и едва ли не в работе лично на Владимира Путина. Дескать, уж больно покладист бывший шоумен и слишком активно идет навстречу всем мирным инициативам. Обвинения в слишком тесном общении с президентом России выглядят тем более странно, что президенты пока еще ни разу не встречались лично.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Отношений с Зеленским нет никаких. Мы с ним не знакомы, разговаривали лишь по телефону", – цитирует телеграм-канал "RT на русском" Владимира Путина. Президент России также высказался о своем отношении к украинском лидеру. Он заметил, что видит желание последнего изменить ситуации на Украине к лучшему. В частности, Киевом были предприняты реальные шаги по разведению сил в Донбассе.

Одновременно с этим до сих пор сохраняется опасность нового осложнения конфликта. В частности, предупредил Владимир Путин, завести ситуацию в регионе в тупик могут любые новые законы, касающиеся Донбасса, которые не будут согласованы с Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, переговоры лидеров стран нормандской четверки назначены на 9 декабря 2019 года. Они должны состояться в Париже. Именно там произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как отмечают эксперты, на том, чтобы мероприятие в подобном формате все же состоялось, мог настоять президент Франции Эммануэль Макрон.

Автор: 20 ноября 2019, 14:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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