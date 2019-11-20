Дайте денег и замолчите: Лукашенко поставил ультиматум Путину

Чем больше Александр Лукашенко рассуждает об отношениях с Россией, тем больше эксперты убеждаются: президенту Белоруссии нужны только деньги. Скидки на энергоносители, кредиты и прочие бонусы – ради этого глава государства позволяет себе хамские выпады в адрес Кремля.

прочитано 572 раза В минувшие выходные Александр Лукашенко посетил избирательный участок, где со свойственной ему эмоциональностью порассуждал об отношениях с Россией. Политолог "Радио Свобода" Валерий Карбалевич сделал выводы из заявлений Батьки.

ПО ТЕМЕ Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку Беспардонный Лукашенко плюнул в лицо белорусам Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии По мнению эксперта, президент Белоруссии повышает ставки накануне встречи с Владимиром Путиным. 8 декабря главы государств должны подписать соглашение о дальнейшей интеграции двух стран. Минск не согласится на компромиссы с Москвой, если они угрожают независимости его страны, заверил Лукашенко. Договор о Союзном государстве 1999 года угрожает суверенитету республики, однако белорусский лидер его подписал, заявил Карбалевич. Очередная истерика Лукашенко – для Путина, политик повышает ставки уверен эксперт. Он напомнил слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, который заявил, что "дорожные карты" подписаны не будут, если принципиальные вопросы в отношениях двух стран не решатся. Речь идет о скидках на энергоносители, доступе белорусских товаров на российские рынки и прочем. "Это звучит как ультиматум Москве. Причем по мере приближения декабрьского саммита тон официального Минска становится все жестче", – оценил эксперт слова Лукашенко. Не проходит и дня, чтобы белорусский лидер не отпустил критическое замечание об отношениях с Кремлем. За лояльность Минска Москва должна платить, уверен Лукашенко. Однако желающих содержать режим "многовекторного" президента соседней республики в России все меньше.



Иван Поляков 20 ноября 2019, 13:07 Автор:

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