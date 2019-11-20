Дайте денег и замолчите: Лукашенко поставил ультиматум Путину

В минувшие выходные Александр Лукашенко посетил избирательный участок,
где со свойственной ему эмоциональностью порассуждал об отношениях с Россией.
Политолог "Радио Свобода" Валерий Карбалевич сделал выводы из
заявлений Батьки.
По мнению эксперта, президент Белоруссии повышает ставки накануне встречи с Владимиром Путиным. 8 декабря главы государств должны подписать соглашение о дальнейшей интеграции двух стран.
Минск не согласится на компромиссы с Москвой, если они угрожают независимости его страны, заверил Лукашенко. Договор о Союзном государстве 1999 года угрожает суверенитету республики, однако белорусский лидер его подписал, заявил Карбалевич.
Очередная истерика Лукашенко – для Путина, политик повышает ставки уверен эксперт. Он напомнил слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, который заявил, что "дорожные карты" подписаны не будут, если принципиальные вопросы в отношениях двух стран не решатся. Речь идет о скидках на энергоносители, доступе белорусских товаров на российские рынки и прочем.
"Это звучит как ультиматум Москве. Причем по мере приближения декабрьского саммита тон официального Минска становится все жестче", – оценил эксперт слова Лукашенко.
Не проходит и дня, чтобы белорусский
лидер не отпустил критическое замечание об отношениях с Кремлем. За лояльность
Минска Москва должна платить, уверен Лукашенко. Однако желающих содержать режим
"многовекторного" президента соседней республики в России все меньше.
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