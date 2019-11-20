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Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку

Александр Лукашенко; Беларусь; новости. Фото: president.gov.by
"Многовекторного" президента Белоруссии Александра Лукашенко призвали определиться. Терпение Кремля на исходе, выходки Батьки российское руководство терпеть не намерено. Эксперты резко высказались о поведении белорусского лидера.   
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На днях президент братской республики разразился новыми обвинениями в адрес России. Дескать, Москва то и дело диктует Минску условия, а делать скидки на энергоносители и открывать рынок для белорусских товаров не спешит. "Извините, нахрена нужен кому такой союз?!" – не сдержался Александр Лукашенко.  

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Белорусский лидер может сознательно испытывать терпение руководства России, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Так он пытается затормозить или повернуть вспять интеграционный процесс, считает эксперт.   

По его мнению, Лукашенко начинает заигрываться. Политик делает странные заявления о Великой Отечественной войне, иногда оскорбляет российскую сторону, напомнил Жарихин в интервью "Московскому комсомольцу".

"Наш ближайший союзник не признает территориальную целостность нашей страны. Не признают Крым частью России", – недоумевает эксперт.  

Однажды Лукашенко обмолвился, что, если Россия и Белоруссия строят Союзное государство, цена на газ для республики должна быть аналогичной той, что установлена для Смоленской области. В таком случае уровень самостоятельности у Минска должен быть таким же, как у Смоленска, подчеркнул Жарихин. Однако белорусский лидер, как говорится, хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.   

В свою очередь председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва Мечислав Гриб отметил, что Батька 20 лет назад был инициатором создания Союзного государства. Москва в этом проекте ничего не теряет и легко может взять на себя содержание соседней республики, экономика которой – около 3% от российской, заявил Гриб. Лукашенко загнал себя в ловушку и не может вылезти, сказал политик в беседе с порталом "Белорусский партизан". 

Автор: 20 ноября 2019, 06:30
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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