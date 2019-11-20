Довел Путина: не признавшему Крым Лукашенко устроили взбучку

На днях президент братской республики разразился новыми обвинениями в адрес России. Дескать, Москва то и дело диктует Минску условия, а делать скидки на энергоносители и открывать рынок для белорусских товаров не спешит. "Извините, нахрена нужен кому такой союз?!" – не сдержался Александр Лукашенко.
Белорусский лидер может сознательно испытывать терпение руководства России, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Так он пытается затормозить или повернуть вспять интеграционный процесс, считает эксперт.
По его мнению, Лукашенко начинает заигрываться. Политик делает странные заявления о Великой Отечественной войне, иногда оскорбляет российскую сторону, напомнил Жарихин в интервью "Московскому комсомольцу".
"Наш ближайший союзник не признает территориальную целостность нашей страны. Не признают Крым частью России", – недоумевает эксперт.
Однажды Лукашенко обмолвился, что, если Россия и Белоруссия строят Союзное государство, цена на газ для республики должна быть аналогичной той, что установлена для Смоленской области. В таком случае уровень самостоятельности у Минска должен быть таким же, как у Смоленска, подчеркнул Жарихин. Однако белорусский лидер, как говорится, хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
Лукашенко: Конечно, мы с Россией воевать не будем, как США с Китаем, но это неправильно. Когда ты вступаешь в объединение, ты рассчитываешь, что будет лучше. А нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно что-то теряем. Мы ничего не просим, мы требуем - равных условий pic.twitter.com/BZHfqRctQP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 17, 2019
В свою очередь председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва Мечислав Гриб отметил, что Батька 20 лет назад был инициатором создания Союзного государства. Москва в этом проекте ничего не теряет и легко может взять на себя содержание соседней республики, экономика которой – около 3% от российской, заявил Гриб. Лукашенко загнал себя в ловушку и не может вылезти, сказал политик в беседе с порталом "Белорусский партизан".
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