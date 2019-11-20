Доведенный до отчаяния Порошенко лишился последней надежды

Реакция Запада будет такой же, как на дело Юлии Тимошенко.
Бывший премьер-министр в 2011 году была признана виновной в махинациях по
газовым соглашениям и отправилась отбывать срок в исправительную колонию в
Харькове.
В США и Евросоюзе резко раскритиковали приговор Тимошенко. Политики и правозащитные организации назвали ее преследование политическим и потребовали отпустить на свободу. Но отношения с официальным Киевом никто не разорвал.
Петр Порошенко может повторить судьбу "оранжевой принцессы", считает политолог Александр Рар. Конечно, если бывшего главу государства упрячут за решетку, то на Западе выскажутся в его поддержку.
"Будут поддакивать прессе и говорить: демократических политиков сажать нельзя", – пояснил эксперт в беседе с порталом "Украина.ру".
Но прекращать дела с Украиной ни США, ни Европа не будут. На публике западные политики будут давить на представителей Киева, но в то же время будут подчеркивать, что уголовное преследование Порошенко – внутреннее дело страны, полагает Рар.
Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. В настоящее время ведется досудебное расследование. Бывший глава государства пока проходит в качестве свидетеля.
На всякий случай он пытается обезопасить свои активы. В начале ноября журналисты узнали, что Порошенко переписывает структуры корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея. Экс-президент ожидает возможного ареста принадлежащих ему компаний, сказал юрист Андрей Портнов в эфире телеканала "112 Украина".
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