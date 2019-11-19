Зеленский получил звонкую пощечину после грозного предупреждения

Во время предвыборной гонки Владимир Зеленский воспринимался простыми избирателями как своего рода полная противоположность тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Значительная часть общества воспринимает политика подобным образом до сих пор.
Практика, однако, показала, что далеко не во всех случаях данный тезис верен. Зачастую шаги Владимира Зеленского оказываются продолжением политики Петра Порошенко, а по некотоырм пунктам бывший шоумен и вовсе превзошел своего предшественника. "При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали", – в интервью телеканалу NewsOne напомнила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Она добавила, что Владимир Гройсман, возглавляя правительство страны в бытность президентом Петра Порошенко, ограничил максимальный рост тарифов, тогда как при Владимире Зеленском этот документ был отменен. "При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч", – цитирует РИА Новости Елену Лукаш.
После рынка земли, слугам останется внедрить только рынок торговли людьми. Все к тому идет.— Елена Лукаш (@Lukash_EL) November 13, 2019
Впрочем, как оказалось, это даже не главные ее претензии к Владимиру Зеленскому. "Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны", – подчеркнула экс-министр.
"Дискурсы: свой – чужой, правильный журналист и не правильный, важно – не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", – заключила она.
Отметим, ранее украинский блогер и журналист Александр Семченко назвал Владимира Зеленского достойным продолжателем дела Петра Порошенко. В телеграм-канале "Шептун" обратили внимание на слова временного поверенного по делам США на Украине Уильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера. "Они упоминали о том, что Зеленскому были сделаны намеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно не трогают", – говорится в сообщении.
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