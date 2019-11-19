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Политика

Зеленский получил звонкую пощечину после грозного предупреждения

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne сравнила истоги работы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Она пришла к выводу, что бывший шоумен оказался слабее как политик, чем тот, кого он разгромил на выборах президента.
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Во время предвыборной гонки Владимир Зеленский воспринимался простыми избирателями как своего рода полная противоположность тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Значительная часть общества воспринимает политика подобным образом до сих пор.

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Практика, однако, показала, что далеко не во всех случаях данный тезис верен. Зачастую шаги Владимира Зеленского оказываются продолжением политики Петра Порошенко, а по некотоырм пунктам бывший шоумен и вовсе превзошел своего предшественника. "При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали", – в интервью телеканалу NewsOne напомнила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Она добавила, что Владимир Гройсман, возглавляя правительство страны в бытность президентом Петра Порошенко, ограничил максимальный рост тарифов, тогда как при Владимире Зеленском этот документ был отменен. "При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч", – цитирует РИА Новости Елену Лукаш.

Впрочем, как оказалось, это даже не главные ее претензии к Владимиру Зеленскому. "Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны", – подчеркнула экс-министр.

"Дискурсы: свой – чужой, правильный журналист и не правильный, важно – не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", – заключила она.

Отметим, ранее украинский блогер и журналист Александр Семченко назвал Владимира Зеленского достойным продолжателем дела Петра Порошенко. В телеграм-канале "Шептун" обратили внимание на слова временного поверенного по делам США на Украине Уильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера. "Они упоминали о том, что Зеленскому были сделаны намеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно не трогают", – говорится в сообщении.

Автор: 19 ноября 2019, 13:24

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