Госпитализация: сообщается о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского

Доступ к Зеленскому закрыт уже пару дней, возможность
напрямую общаться с ним есть только у ближайших соратников. Об этом сообщает
телеграм-канал Zе!INSIDER со ссылкой на собственные источники.
"Состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось. Как сообщают источники, он наотрез отказался от госпитализации, чтобы не портить свой имидж", – утверждает телеграм-канал.
Подтверждений распространяемой информации нет. Офис президента молчит. Но исключать такого поворота событий нельзя. Известно, что Владимир Зеленский работает на износ. Впечатлениями о президенте поделился известный журналист Дмитрий Гордон. Не так давно он встречался с главой государства в его администрации на Банковой улице.
Внешний вид Зеленского произвел тягостное впечатление на Гордона. "Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – рассказал журналист о встрече с президентом.
Когда-то улыбчивый и жизнерадостный юморист, сегодня Зеленский производит тягостное впечатление, отметила психолог Светлана Филатова. Президент Украины серьезно устал, у него появились круги под глазами, констатировала специалист. "Причем они круговые – самый плохой вариант", – сказала она в эфире НСН.
Сам Зеленский признал, что новая работа его сильно выматывает. В недавнем интервью он пожаловался, что привыкнуть к ней сложно. Глава государства признался, что к концу дня превращается в "какой-то организм".
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