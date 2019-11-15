Госпитализация: сообщается о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского

Владимир Зеленский всего себя отдает работе. Окружающие стали замечать серьезные перемены во внешности президента: от постоянного недосыпа и стресса у него появились круги под глазами. По всей видимости, глава государства подошел к опасной черте. Появились тревожные сообщения об ухудшении его самочувствия.

прочитано 314 раз Доступ к Зеленскому закрыт уже пару дней, возможность напрямую общаться с ним есть только у ближайших соратников. Об этом сообщает телеграм-канал Zе!INSIDER со ссылкой на собственные источники.

ПО ТЕМЕ Голодный и с синяками: измученный Зеленский шокировал народ Измученный работой Зеленский завопил от отчаяния Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер "Состояние здоровья Владимира Зеленского ухудшилось. Как сообщают источники, он наотрез отказался от госпитализации, чтобы не портить свой имидж", – утверждает телеграм-канал. Подтверждений распространяемой информации нет. Офис президента молчит. Но исключать такого поворота событий нельзя. Известно, что Владимир Зеленский работает на износ. Впечатлениями о президенте поделился известный журналист Дмитрий Гордон. Не так давно он встречался с главой государства в его администрации на Банковой улице. Внешний вид Зеленского произвел тягостное впечатление на Гордона. "Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – рассказал журналист о встрече с президентом. Когда-то улыбчивый и жизнерадостный юморист, сегодня Зеленский производит тягостное впечатление, отметила психолог Светлана Филатова. Президент Украины серьезно устал, у него появились круги под глазами, констатировала специалист. "Причем они круговые – самый плохой вариант", – сказала она в эфире НСН. Сам Зеленский признал, что новая работа его сильно выматывает. В недавнем интервью он пожаловался, что привыкнуть к ней сложно. Глава государства признался, что к концу дня превращается в "какой-то организм".

Иван Поляков 15 ноября 2019, 21:14 Автор: