Зеленский загнал Украину на край пропасти

Верховная рада в первом чтении приняла спорный законопроект, дающий возможность иностранцам приобретать землю Украины. О том, чем это грозит стране и к чему стоит готовиться простым украинцам, "Дни.ру" узнали у генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина.

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