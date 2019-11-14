Зеленский загнал Украину на край пропасти

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским земельная реформа стала яблоком раздора для украинского общества. Однако по-настоящему негативные последствия, которые рискуют отразиться на судьбе всей страны, только впереди.
О том, что украинцам следует готовиться к дальнейшей политической деградации своего общества, в разговоре с "Дни.ру" рассказал Алексей Мухин. "Резонанс от этого законопроекта (и, в перспективе, закона) будет таким негативным, что, полагаю, на ближайшее время политическая турбулентность в крайних формах Зеленскому гарантирована", – объяснил политолог.
Кроме того, президенту Украины предстоит столкнуться с последствиями падения рейтинга. И настоящей проблемой для страны станет попытка украинского лидера стабилизировать свое положение. "Это приведет к "закручиванию гаек" и формированию устойчивого тоталитарного режима на Украине. Он уже сформирован, но он закрепится", – подчеркнул Алексей Мухин.
"Главную стабилизирующую роль будут играть спецслужбы и, возможно, военные, что ставит Украину на грань политического выживания и делает ее токсичной страной", – заключил эксперт.
Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий для иностранных граждан возможность покупки земли на Украине. Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что это позволит сменить украинский феодализм на рыночные отношения. Критики инициативы опасаются, что если документ будет принят в своем нынешнем виде, то отбросит украинское общество к порядкам времен рабовладельческого строя.
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