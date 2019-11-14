"Сворачивать безвиз": раскрыт хитрый план с распродажей Украиной земли

Земельная реформа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает массу споров. Яблоком раздора стала идея о том, что украинскую землю смогут покупать граждане других государств.
Еще до недавнего времени казалось, что мало кто из народных избранников решится открыто поддержать спорную инициативу, особенно учитывая общественную реакцию и слухи о том, что этим законом их банально грабят. Однако стоило объявить парламентариям, что голосованием за этот документ они "окончательно хоронят" Советский союз, как его поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226.
В Сети выразили уверенность, что в случае вступления закона в силу жизнь на Украине круто поменяется, однако отнюдь не в лучшую сторону. Кто-то предположил, что продажа земель иностранцам превратит простых людей в невольников и своего рода трудовых мигрантов в собственной стране.
За продажу земли голосовали люди и Коломойского, и Ахметова и Зеленского. Для того, что бы депутаты проголосовали за этот закон, им заплатили. Заплатили деньгами, который принес Хорошковский с таможни. Заплатили деньгами Ахметова и деньгами Коломойского.— Prizrak Opery (@Prizrak_opery) November 14, 2019
"По логике вещей, сейчас наверное начнут потихоньку сворачивать безвиз. Холопы понадобятся панам и геррам на своей родной земле", – цитирует "Царьград" администратора аккаунта в "Твиттере" под ником "Голос Мордора".
И пока народ подозревает, что продажа земли отбросит украинцев в глубокое историческое прошлое – в рабовладельческий строй, местные политики утверждают, что реформа позволит сменить украинский феодализм на рыночные отношения. Именно к такой метафоре грядущих перемен прибег премьер-министр страны Алексей Гончарук.
А вот депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что голосование связано с запланированным визитом в Киев миссии МВФ. Возможность продажи Украиной земли иностранным клиентам рассматривалась фондом как одно из главных условий для предоставления очередного кредита.
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