"Сворачивать безвиз": раскрыт хитрый план с распродажей Украиной земли

Земельная реформа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает массу споров. Яблоком раздора стала идея о том, что украинскую землю смогут покупать граждане других государств.

Еще до недавнего времени казалось, что мало кто из народных избранников решится открыто поддержать спорную инициативу, особенно учитывая общественную реакцию и слухи о том, что этим законом их банально грабят. Однако стоило объявить парламентариям, что голосованием за этот документ они "окончательно хоронят" Советский союз, как его поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226.

В Сети выразили уверенность, что в случае вступления закона в силу жизнь на Украине круто поменяется, однако отнюдь не в лучшую сторону. Кто-то предположил, что продажа земель иностранцам превратит простых людей в невольников и своего рода трудовых мигрантов в собственной стране.

За продажу земли голосовали люди и Коломойского, и Ахметова и Зеленского. Для того, что бы депутаты проголосовали за этот закон, им заплатили. Заплатили деньгами, который принес Хорошковский с таможни. Заплатили деньгами Ахметова и деньгами Коломойского.