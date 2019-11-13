Пошел по стопам Порошенко: затравленному Зеленскому указали на выход

Заявление руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака о возможном изгнании украинского правительства, досрочном роспуске Верховной рады и, как перспектива, свержении Владимира Зеленского, вызвало широкий резонанс. О шансах президента Украины сохранить власть "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.

В разговоре с "Дни.ру" Богдан Безпалько отметил, что Дмитрий Спивак ориентируется на объективную тенденцию снижения рейтинга как самого президента Украины, так и связанных с ним политических сил, в том числе партии "Слуга народа". Эксперт подчеркнул, что, несмотря на это, ждать свержения Владимира Зеленского не стоит. "Хоть рейтинг и снизился за месяц на 11%, он по-прежнему достаточно высокий", – объяснил политолог.

Богдан Безпалько также указал на возможность, которая позволит украинскому лидеру без особых потерь выйти даже из такой непростой ситуации. "Если Зеленского даже вынудить отправить правительство в отставку, то ничего не мешает ему сместить правительство под предлогом того, что это именно оно и виновно в провале ряда реформ, в провале его инициатив и, собственно, в том, что его предвыборные обещания не удалось выполнить. То есть он просто может увязать весь негатив с тем правительством, которое вынудят отправить в отставку", – подчеркнул он.

Политолог добавил, что после такого шага ничто не помешает Владимиру Зеленскому опять сформировать новое правительство из своих сторонников, членов партии "Слуга народа" и тех, кто как-то аффилирован лично с ним. Не видит Роман Безпалько и перспектив для насильственного свержения Владимира Зеленского. "Для того, чтобы провернуть подобный сценарий, требуется поддержка других государств, заинтересованных в таком сценарии", – объяснил он.

Свержение Владимира Зеленского станет возможным в том случае, если в результате развития какого-либо катастрофического сценария все население страны окажется негативно настроено в отношении главы государства. Причем важно, чтобы они были настроены агрессивно и активно выражали свое недовольство. "Сейчас люди предпочитают просто уезжать или каким-то образом обустраивать свою жизнь", – констатировал Безпалько.

Пока же нынешний президент Украины лишь идет по стопам своего предшественника. "Я напомню, что рейтинг Петра Порошенко тоже был очень низким. Собственно говоря, за Зеленского голосовали в таком количестве потому, что были настроены против Порошенко. Но, тем не менее, его никто насильно в отставку не отправлял, никаких Майданов никто не устраивал", – рассказал политолог.

Он посоветовал не относиться слишком серьезно к беспорядкам в Киеве. "Что касается протестов, то почти вся история украинского парламентаризма – по крайней мере начиная с 2000-х – это сплошные протесты, сплошные акции на улицах, "городки" у парламента и кабинета министров и так далее. Это редко приводило к каким-либо ощутимым результатам", – заключил Роман Безпалько.