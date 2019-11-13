Взбешенные украинцы подложили Зеленскому мертвую свинью

Украинский парламент приступил к рассмотрению земельной реформы 13 ноября. События под стенами Рады, тем временем, приняли оттенок гротеска, что для политической жизни на Украине не редкость.
Участники акции установили на площади у входа в парламент украшенный похоронными венками гроб, в котором лежала мертвая свинья. "Символически "похороны" отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого рынка земли", – цитирует ТАСС представителей Всеукраинского аграрного совета. Таким образом организаторы акции не просто подложили Владимиру Зеленскому свинью, но и сделали это с глубоким смыслом.
Также к зданию Верховной рады рассерженные украинцы подогнали несколько тракторов, на которых были закреплены плакаты с требованием не допустить "распродажи земель Украины". Тем не менее, как отмечают очевидцы, в целом очередные протесты против Владимира Зеленского проходили относительно спокойно.
Ранее в связи с возможным проведением земельной реформы активизировалась скандально известная Надежда Савченко. Она обратилась к Владимиру Зеленскому через свою страницу в "Фейсбук" и призвала политика "не быть лохом". У бывшего депутата, как оказалось, есть целая программа действий для принятия закона о продаже земли в более приемлемом для общества формате.
Однако план Надежды Савченко предполагает, что принятие законопроекта будет отложено по меньшей мере на год. Верховная рада ждать не стала, чем спровоцировала новые протесты против Владимира Зеленского.
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