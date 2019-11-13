Взбешенные украинцы подложили Зеленскому мертвую свинью

Второй день сотни рассерженных украинских аграриев проводят пикеты у стен Верховной рады в Киеве, протестуя против принятия закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Предложенная Владимиром Зеленским реформа, по их мнению, может погубить отрасль.

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