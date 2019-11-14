"Капитуляция": назван итог встречи Путина и Зеленского

Даже украинские эксперты уверены, что у президента Незалежной Владимира Зеленского нет шансов выстоять под давлением международной общественности и не пойти на выполнение своих обязательств. В том, что мировые лидеры в противостоянии Киева и Москвы все больше склоняются на сторону последней, они не сомневаются.

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