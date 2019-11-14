"Капитуляция": назван итог встречи Путина и Зеленского

Если раньше в украинском обществе термин "переговоры в нормандском формате" воспринимался как что-то полезное для Украины – дескать, страна заручится поддержкой старших товарищей для совместного давления на Россию, то теперь ситуация изменилась на прямо противоположную. Киев смотрит на переговоры как на первый шаг перед неизбежной капитуляцией.
"Что такое "нормандский процесс"? Мы видим, что Макрон – близкий союзник Кремля. И Германия такую же политику проводит – мы видим это по "Северному потоку – 2" и так далее", – в эфире телеканала ZIK заявил общественный деятель и известный идеолог украинского нацизма Степан Хмара.
Он подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, да еще в компании Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ничем хорошим для Киева не закончится. "Результат может быть только негативный для Украины", – констатировал эксперт.
Акції "Ні капітуляції" стають якимись ну зовсім небагатолюдними.��— Не Цукор (@NeZukr) November 6, 2019
Так зустрічали @ZelenskyyUa в Харкові сьогодні.
Ох, невже великий натовп - це реально були проплачені? pic.twitter.com/rFbaMncda7
На переговорах, если они состоятся, диктовать условия будет президент России, уверен он. "А его союзники Макрон и Меркель будут только давить на нашего президента, чтобы он соглашался на диктат, на постепенную, но капитуляцию", – подчеркнул Хмара.
В украинском обществе созрела уверенность, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского обязана закончиться для Украины капитуляцией. Лидера Незалежной не воспринимают ни как умелого дипломата, ни как твердого в своих убеждениях политика. Кроме того, международное сообщество начинает осознавать правоту Москвы.
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