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Политика

"Капитуляция": назван итог встречи Путина и Зеленского

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Даже украинские эксперты уверены, что у президента Незалежной Владимира Зеленского нет шансов выстоять под давлением международной общественности и не пойти на выполнение своих обязательств. В том, что мировые лидеры в противостоянии Киева и Москвы все больше склоняются на сторону последней, они не сомневаются.

Продолжение: Угрозы Крымскому мосту выставили Киев на посмешище
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Если раньше в украинском обществе термин "переговоры в нормандском формате" воспринимался как что-то полезное для Украины – дескать, страна заручится поддержкой старших товарищей для совместного давления на Россию, то теперь ситуация изменилась на прямо противоположную. Киев смотрит на переговоры как на первый шаг перед неизбежной капитуляцией.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Что такое "нормандский процесс"? Мы видим, что Макрон – близкий союзник Кремля. И Германия такую же политику проводит – мы видим это по "Северному потоку – 2" и так далее", – в эфире телеканала ZIK заявил общественный деятель и известный идеолог украинского нацизма Степан Хмара.

Он подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, да еще в компании Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ничем хорошим для Киева не закончится. "Результат может быть только негативный для Украины", – констатировал эксперт.

На переговорах, если они состоятся, диктовать условия будет президент России, уверен он. "А его союзники Макрон и Меркель будут только давить на нашего президента, чтобы он соглашался на диктат, на постепенную, но капитуляцию", – подчеркнул Хмара.

В украинском обществе созрела уверенность, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского обязана закончиться для Украины капитуляцией. Лидера Незалежной не воспринимают ни как умелого дипломата, ни как твердого в своих убеждениях политика. Кроме того, международное сообщество начинает осознавать правоту Москвы.

Автор: 14 ноября 2019, 09:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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4 Путин передаст власть Правителю (Георгию Илие), который воспарит душей, и пробудет 3 дня и 3 ночи в молитве на горе Качканаре в новом храме.
И тогда Бог ему откроет, ему, как вести Русь Святую.
СтраникЪГость
Ответить
2 Наказ Богородицы каждый должен пожертвовать 12 рублей на приют для стариков и детей на горе Качканар...
СтраникЪГость
Ответить
1 Наказ Богородицы похоронить ленина...
1

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