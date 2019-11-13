Пользу встречи Путина и Зеленского поставили под сомнение

Украинские политики уже почти не скрывают, что хотят сорвать процесс мирного разрешения кризиса в Донбассе и переложить ответственность на Россию. Внимание на это обратила соведущая Владимира Соловьева по радиостанции "Вести FM", историк и писатель Анна Шафран.

На своей странице в "Телеграме" журналистка напомнила о заявлении посла Франции на Украине Этьена де Понсена. По словам дипломата, если встреча лидеров стран "нормандской четверки" не состоится, всем будет понятно, что виновата в этом российская сторона.

Внимания заслуживает и выступление лидера парламентской фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Тот указал избирателям на жесткие условия, которые были поставлены перед Киевом в рамках минских соглашений. Депутат признал, что подписанные украинской стороной документы обязывают провести в Донбассе выборы и согласиться с их итогами.

Вакарчук подчеркнул, что с учетом экономической и политической ситуации на Украине подобные шаги могут иметь катастрофические шаги для будущего страны и суверенитета. Простора для трактовки такие слова не предоставляют.

Вакарчук заявил, что Украина должна любой ценой не допустить выполнения Минских соглашений, а иначе с РФ снимут санкции. Ещё раз: санкции Запада против РФ действуют из-за того, что договорённости не выполняет Украина(!) Абсурдность геополитики продолжает покорять новые вершины. — Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) November 12, 2019

"То есть это Украина не хочет выполнять минские соглашения, это Украина изо всех сил сопротивляется разведению сил и так далее. Но "всем будет понятно, что, если саммита не будет, то по вине России", – подчеркнула Шафран.

Если международное обсуждение кризиса в Донбассе будет вестись с использованием подобных тезисов, перспектива выхода из положения станет еще более туманной. "Я уже не очень понимаю, зачем нужны России такие переговоры, если у наших западных "партнеров" всегда и во всем по определению виновата наша страна", – заключила ведущая.

Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров лидеров стран "нормандской четверки" отложилась на неопределенный срок из-за того, что Украина не выполнила свою часть обязательств. Как неоднократно подчеркивала российская сторона, без предварительной работы, направленной на достижение конкретного результата, консультации смысла не имеют.