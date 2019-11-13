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Политика

"Случайный гражданин": уставшего Зеленского жестко отлупили

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На фоне недовольства главой государства со стороны значительной части общества эксперты считают, что свержение Владимира Зеленского стоит расценивать как реалистичную перспективу. Однако некоторые считают, что бывший шоумен может самостоятельно уйти с поста президента.
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Разговоры о свержении Владимира Зеленского возобновились на Украине после того, как руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак напомнил о невыполненных предвыборных обещаниях политика. Речь идет о борьбе с коррупцией, о воплощении в жизнь принципа единства закона для всех и о возвращении в страну украинцев из эмиграции.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что это далеко не все проблемы Владимира Зеленского. "Он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причем очень скоро", – цитирует эксперта НСН. Не обеспечен и внутренний суверенитет: на руководящих постах, как и во времена Петра Порошенко, сидят иностранцы.

Разговоры касательно верховенства права разбиваются о топоры гуляющих по улицам радикалов. "Правительство Зеленский обещал отправить в отставку, если оно не снизит тарифы. Они выросли, но кабмин на месте", – подчеркнул Олейник.

Понять, почему у политика ничего не получается, нетрудно, уверен он. "Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства по приколу", – заявил депутат. Однако реальность оказалась куда суровее.

"Зеленский дважды давал большие интервью, в которых говорил, что устал. В третьем интервью, видимо, скажет: "Я ухожу", – предположил Олейник.

Не растет и уровень народной поддержки Зеленского. "Президент в глазах граждан – случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство. Хвост виляет собакой", – добавил экс-нардеп. "Такими темпами Зеленский скоро уйдет в отставку. Нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола", – заключил он.

Автор: 13 ноября 2019, 14:16

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