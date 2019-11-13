"Случайный гражданин": уставшего Зеленского жестко отлупили

Разговоры о свержении Владимира Зеленского возобновились на Украине после того, как руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак напомнил о невыполненных предвыборных обещаниях политика. Речь идет о борьбе с коррупцией, о воплощении в жизнь принципа единства закона для всех и о возвращении в страну украинцев из эмиграции.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что это далеко не все проблемы Владимира Зеленского. "Он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причем очень скоро", – цитирует эксперта НСН. Не обеспечен и внутренний суверенитет: на руководящих постах, как и во времена Петра Порошенко, сидят иностранцы.
Разговоры касательно верховенства права разбиваются о топоры гуляющих по улицам радикалов. "Правительство Зеленский обещал отправить в отставку, если оно не снизит тарифы. Они выросли, но кабмин на месте", – подчеркнул Олейник.
Политик Дмитрий Спивак заявил, что правительство и парламент #Украины прекратят свою деятельность досрочно из-за невыполненных предвыборных обещаний Зеленского (3 года подождите).— Запрещенная Украина (@godeye_ru) November 13, 2019
"Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце", — сказал Спивак. Пора делать ставки.
Понять, почему у политика ничего не получается, нетрудно, уверен он. "Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства по приколу", – заявил депутат. Однако реальность оказалась куда суровее.
"Зеленский дважды давал большие интервью, в которых говорил, что устал. В третьем интервью, видимо, скажет: "Я ухожу", – предположил Олейник.
Не растет и уровень народной поддержки Зеленского. "Президент в глазах граждан – случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство. Хвост виляет собакой", – добавил экс-нардеп. "Такими темпами Зеленский скоро уйдет в отставку. Нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола", – заключил он.
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