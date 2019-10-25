Близкие люди всадили нож в спину Зеленскому

Широко разрекламированные командой Зеленского новые лица во
власти стали миной замедленного действия. Последнее время дебютанты отметились
сомнительными высказываниями и странными законодательными инициативами, пишет
колумнист Сергей Устинов на портале "ПолитНавигатор".
"К концу октября все это приняло просто лавинообразный характер, когда "слуги" принялись обвинять друг друга в коррупции и затеяли проверку друг дружки на полиграфе", – отметил автор.
Новички из правительства не отстают от дебютантов Верховной рады. Особо отличился министр развития экономики Тимофей Милованов. В разговоре с журналисткой он признался, что собирается распродать остатки государственной собственности. "Причем даже не имея представления о том, сколько можно выручить за тот или иной объект", – сокрушается колумнист.
Вряд ли оппоненты Зеленского упустят возможность использовать против президента чудачества его "пионеров". Недругам главы государства даже не нужно изобретать пиар-кампании, устраивать против него акции протеста, уверен автор.
"Потому что, учитывая количество идиотов на всех уровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственными силами", – добавил он.
Назначенцев президента можно разделить на две группы. Первые – выходцы из студии "Квартал 95", который возглавлял Зеленский, вторые – приближенные скандального олигарха Игоря Коломойского.
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