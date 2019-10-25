Близкие люди всадили нож в спину Зеленскому

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Пятница 25 октября
Лента новостей
21:30
Авто-хам?: в полиции подсчитали количество штрафов Боярского
21:23
Россияне потратили сотни миллионов на смертельный "Боярышник"
21:10
Из Петербурга выдворили разыскиваемого за наркотики американца
20:55
"У меня теперь совсем другая жизнь": заявление Пугачевой повергло россиян в шок
19:08
В Удмуртии зафиксирован наплыв фальшивых денег
18:40
"Ты когда-нибудь спрашивала папу?": старшая сестра со смехом вонзила нож в спину Маркл
17:20
"Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить": Крутой о главной зависимости звезд
16:53
"В следующий раз я тебя вообще убью": Наргиз поделилась шокирующими подробностями личной жизни
16:53
Совет на выходные
16:49
В гимназии РУТ зазвучат мелодии из любимых мультфильмов
16:44
Взвывшая от боли Погребняк взмолилась о помощи
16:27
Избранница Бари Алибасова ждет ребенка
16:20
Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
16:01
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
15:59
Измученная лечением жена Солнцева удрала из клиники в тапочках
15:51
Агрессивный посетитель MBFW Russia устроил переполох в Манеже ради денег
15:51
"Как же так": Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова
15:42
Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках по всей Москве
15:41
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
15:41
Список погибших при расстреле в воинской части в Забайкалье
15:30
"Она зыркнула, и я замолчал": Райкин об отношениях с дочерью
15:29
"Мы с тобой проспали самолет": красавица-дочка Седоковой покоряет мир высокой моды
15:28
Супруга отомстила известному актеру за испорченный праздник
15:19
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
15:15
В Забайкалье солдат-срочник расстрелял людей
15:06
Лицо преобразившейся Пугачевой назвали посмертной маской
14:53
Россияне задохнулись от восторга от стильной Нетребко (фото)
14:51
Великий Ханс Циммер откроет "Симфоническое таинство"
14:44
Мать ребенка Серова оказалась проституткой
14:41
Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала
14:36
Группа "Алиса" представит новый альбом
14:36
"Не хуже, чем у Джей Ло": Водонаева показала аппетитные ягодицы
14:34
Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете
14:31
"Лицо аж перекосило": народ распек изменившуюся певицу Нюшу
13:55
Ребенок провалился в канализационный люк на глазах у матери (видео)
13:53
"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк
13:44
"Я столько нарывался": Крутой заикнулся о предательстве и изменах
13:41
Эмму Уотсон застукали в объятиях нового мужчины
13:32
Способная задушить ягодицами врач предстала в свадебном наряде
13:16
Вандал разгромил подмосковный стадион
13:07
У обколотого Солнцева украли эротические снимки с женой-пенсионеркой
13:05
"Умрут все": причина страшной болезни Заворотнюк кроется в древнем проклятии
12:55
Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы
12:44
Тимати увидел мистический знак во время рождения сына
12:42
Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США
12:39
Немощная Гагарина пошла на крайние меры из-за серьезной болезни
12:32
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды
12:19
"В гробу я тебя видал": Харламову не дает покоя свадьба Собчак
12:04
Под Вологдой мужчина решился на отчаянный шаг после изъятия из семьи дочери
11:51
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
11:39
Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих данных
11:37
Хеллоуин-2019: вставшую грудью за праздник Поклонскую мирят со взбунтовавшимся Милоновым
11:36
Объявлено о зависимости России от Украины
11:28
Богатейший человек мира потерял баснословную сумму
11:00
Названы самые востребованные в будущем профессии
10:41
Преподал урок: отец утер нос принцу Гарри с Меган Маркл
10:31
В России повысят минимальную зарплату
10:19
"Грудь – огонь!": обнажившаяся дочь Брежневой сразила наповал
10:15
Петров ублажил себя при виде фото Асмус
09:51
Беременная Костенко откровенно о выкидыше
09:51
Сергей Жуков сделал заявление об интересном положении жены
09:49
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
09:15
Бесстыдница Майли Сайрус показала "игривые" соски
09:11
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)
08:51
Популярный артист жестоко поплатился за угрозы Трампу
08:42
Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей
08:36
Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом
08:18
Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал
08:02
"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью
07:02
"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты
06:29
Бойня на "Доме-2": народ в ужасе от кадров постыдной драки
04:34
"Ждет интересное знакомство с мужчиной": сделано шокирующее заявление о юбиляре Галустяне
02:11
Будет еще много женщин: отмечающему день рождения Топалову предрекли расставание с Тодоренко
00:17
Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк
21:54
Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
21:49
Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
21:47
Знаменитый писатель: грим "Джокера" внаглую украли у Дани Козловского
21:46
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
21:18
Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен
21:09
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
20:50
Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд
20:41
"Это лето было непростым для нашей семьи": Валерия заставила россиян паниковать
20:36
Проснулась и к плите: жена Тарасова показала семейное утро
20:31
Омич убил свою мать и устроил пьянку
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
20:07
В Петербурге мигрант ограбил скульптора
19:55
Умер бывший футболист клуба "Зенит"
19:51
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями
19:34
В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал труп во дворе
19:14
Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто
19:13
"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну
19:08
Зеленского предупредили об опасной провокации
19:03
Жители в панике: под Истрой рядом с газовой заправкой открыли магазин фейерверков
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
18:12
Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец
17:34
Госдума приняла закон о горячем питании в школах
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Совет на выходные
13-летняя дочь отказалась от истерички Джоли
Наплевавший на насмешки Яббаров из "Дома-2" обколол лицо
Известный актер вытаращился на прелести Лопес
Политика

Близкие люди всадили нож в спину Зеленскому

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: www.globallookpress.com
После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах общественность широко обсуждала феномен новых лиц во власти. Мнения разделились: некоторые полагали, что дебютанты проявят себя к лучшему, другие резонно опасались, что новички доставят изрядную головную боль главе государства. По всей видимости, правы были вторые. 
прочитано 790 раз

Широко разрекламированные командой Зеленского новые лица во власти стали миной замедленного действия. Последнее время дебютанты отметились сомнительными высказываниями и странными законодательными инициативами, пишет колумнист Сергей Устинов на портале "ПолитНавигатор".

ПО ТЕМЕ

Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко

Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"К концу октября все это приняло просто лавинообразный характер, когда "слуги" принялись обвинять друг друга в коррупции и затеяли проверку друг дружки на полиграфе", – отметил автор.

Новички из правительства не отстают от дебютантов Верховной рады. Особо отличился министр развития экономики Тимофей Милованов. В разговоре с журналисткой он признался, что собирается распродать остатки государственной собственности. "Причем даже не имея представления о том, сколько можно выручить за тот или иной объект", – сокрушается колумнист.

Вряд ли оппоненты Зеленского упустят возможность использовать против президента чудачества его "пионеров". Недругам главы государства даже не нужно изобретать пиар-кампании, устраивать против него акции протеста, уверен автор.

"Потому что, учитывая количество идиотов на всех уровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственными силами", – добавил он.

Назначенцев президента можно разделить на две группы. Первые – выходцы из студии "Квартал 95", который возглавлял Зеленский, вторые – приближенные скандального олигарха Игоря Коломойского.

Автор: 25 октября 2019, 21:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко
Внести раздор: гадящий России и Белоруссии Запад поймали за руку
Уставший от власти Лукашенко сделал роскошный подарок преемнику
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав

Шоу-бизнес

Авто-хам?: в полиции подсчитали количество штрафов Боярского
"У меня теперь совсем другая жизнь": заявление Пугачевой повергло россиян в шок
"Празднует день своего рождения в туалете": Тодоренко заложила страдающего несварением Топалова
"Ну нет же слуха даже": Бузова страшно опозорилась с кавером на знаменитый хит

Проишествия

Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

В студии "Пусть говорят" говорили о болезни звезды
Шоу-бизнес

"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью

Инцидент случился на модном показе
Шоу-бизнес

Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих данных

Понадобилась срочная медицинская помощь
Шоу-бизнес

Сергей Жуков сделал заявление об интересном положении жены

Исполнитель расставил все точки над i

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru