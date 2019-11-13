Будет новый президент: в Белоруссии рассказали о преемнике Лукашенко

Войти в историю как первый и последний президент Белоруссии
Александр Лукашенко не хочет, уверена политолог Ольга Абрамова. "Он
намерен создать базу для независимости страны. Начнет с политической
реформы", – рассказала эксперт в эфире телеканала "Белсат".
Многих волнует вопрос – кого Лукашенко назначит преемником? По словам Абрамовой, президент пока не определился с кандидатурой. Все зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие годы, отметила она.
Она прогнозирует транзит власти в Белоруссии по казахстанскому варианту: президент уйдет с поста, но сохранит власть. "Я не могу себе представить Лукашенко в дееспособном состоянии, который отойдет от принятия решений", – подчеркнул Абрамова.
Белорусский лидер находится у власти 25 лет. Последнее время разговоры о его отставке звучат все чаще. Среди вероятных преемников Лукашенко называют его старшего сына Виктора. Также неплохие шансы у министра иностранных дел Владимира Макея и главы белорусского парламента Михаила Мясниковича.
Очередные президентские выборы в Белоруссии пройдут в
августе следующего года. Предполагается, что Александр Лукашенко пойдет на
новый срок.
Но не факт, что Россия его поддержит. Отношения Москвы и Минска обострились: Кремль настаивает на дальнейшей интеграции, а Лукашенко ее затягивает, требуя от России новых финансовых бонусов.
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