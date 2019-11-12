Войдет в состав ЕС: предсказана судьба Белоруссии после Лукашенко

Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.



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