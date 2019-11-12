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Войдет в состав ЕС: предсказана судьба Белоруссии после Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Недавние соцопросы зафиксировали рост числа белорусов, положительно относящихся к Евросоюзу. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко как-то обмолвился, что Брюссель рассматривал Минск в качестве потенциального члена ЕС.
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Положительно или нейтрально к Европейскому союзу относятся 89% белорусов. Об этом свидетельствует ежегодный отчет проекта "Восточное соседство ЕС". Позитивную оценку ЕС дали 36% респондентов, нейтральную - 53%. Те, кто относится к объединению негативно, в меньшинстве – всего лишь 10% опрошенных.

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При Лукашенко устойчиво растет число белорусов, которые считают отношения с ЕС хорошими: 62% против 50% в прошлом году. 51% доверяют Евросоюзу, тогда как Евразийскому союзу склонны верить 48% опрошенных.

Комментаторы на сайте "Дни.ру" не исключают, что после ухода Лукашенко в отставку соседняя республика развернет геополитический курс на Запад. "Ай, как вы, русские, хотите отставки Батьки. Но после его ухода Беларусь будет в составе ЕС – вам это надо?" – написал анонимный читатель.

О возможности вступления в Евросоюз упоминал и сам Лукашенко. На недавней встрече со студентами и преподавателями Академии управления в Минске Батька рассказал о содержании секретного доклада разведки. Спецслужбы сообщили, что в Брюсселе рассматривали Белоруссию как потенциального члена Евросоюза.

"Если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели", – объявил Лукашенко.

За день до выступления в Академии управления Александр Лукашенко встречался с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Москва остается главным стратегическим партнером Минска, заверил президент. 

Автор: 12 ноября 2019, 16:33
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