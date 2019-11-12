Войдет в состав ЕС: предсказана судьба Белоруссии после Лукашенко

Положительно или нейтрально к Европейскому союзу относятся
89% белорусов. Об этом свидетельствует ежегодный отчет проекта "Восточное
соседство ЕС". Позитивную оценку ЕС дали 36% респондентов, нейтральную -
53%. Те, кто относится к объединению негативно, в меньшинстве – всего лишь 10%
опрошенных.
При Лукашенко устойчиво растет число белорусов, которые считают отношения с ЕС хорошими: 62% против 50% в прошлом году. 51% доверяют Евросоюзу, тогда как Евразийскому союзу склонны верить 48% опрошенных.
Комментаторы на сайте "Дни.ру" не исключают, что после ухода Лукашенко в отставку соседняя республика развернет геополитический курс на Запад. "Ай, как вы, русские, хотите отставки Батьки. Но после его ухода Беларусь будет в составе ЕС – вам это надо?" – написал анонимный читатель.
О возможности вступления в Евросоюз упоминал и сам Лукашенко. На недавней встрече со студентами и преподавателями Академии управления в Минске Батька рассказал о содержании секретного доклада разведки. Спецслужбы сообщили, что в Брюсселе рассматривали Белоруссию как потенциального члена Евросоюза.
"Если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели", – объявил Лукашенко.
Вчера Лукашенко говорил, что Белоруссия всегда будет независимой и суверенной, сегодня сказал, что готов объединиться с Россией, завтра задумается о вступлении в ЕС.— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) February 15, 2019
Пора бы уже привыкнуть и обращать внимание только на дела, а из дел его интересуют только деньги и нефть за так..
За день до выступления в Академии управления Александр Лукашенко встречался с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Москва остается главным стратегическим партнером Минска, заверил президент.
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