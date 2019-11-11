Причастен к массовым убийствам: положение забитого Порошенко резко ухудшилось

Петля на шее Петра Порошенко затягивается. Его соратники причастны к массовым убийствам в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинение против бывшего президента в эфире одного из телеканалов выдвинул адвокат Андрей Портнов, работавший в администрации Виктора Януковича.

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