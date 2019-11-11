Причастен к массовым убийствам: положение забитого Порошенко резко ухудшилось

По его словам, организатором массовой бойни был соратник Петра Порошенко Андрей Парубий, позже занявший кресло спикера Верховной рады. Однако прокуроры и суд бездействуют – уголовного дела нет, возмутился Портнов. "Если бы следователем был я, Парубий уже давно сидел бы в тюрьме", – сказал юрист в прямом эфире NewsOne.
В места не столь отдаленные должны отправиться и националисты, уничтожившие на прошлой неделе мемориальную доску маршалу Георгию Жукову в Одессе, подчеркнул адвокат. Он раскритиковал тех, что считает борьбу с памятниками проявлением патриотизма.
Неприятности Порошенко может доставить и специальный трибунал по расследованию провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. О его создании объявил адвокат Александр Молохов. Он уверен, что трибунал сможет доказать виновность тогдашних украинских властей во главе с Порошенко.
Для меня Майдан – это тяжелое испытание в жизни, страшная трагедия для моей страны и миллионов моих сограждан.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) October 25, 2019
О событиях февраля 2014 года говорить деликатно нельзя. Это была серьёзная трагедия, за которую должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий. pic.twitter.com/0fsTfgcW8Z
Имя Петра Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в том числе об узурпации власти, отмывании преступных доходов, уклонении от уплате налогов, давлении на суд. Пока бывший президент числится свидетелем. Тем не менее Порошенко начал переписывать активы на старшего сына. По всей видимости, он опасается уголовного преследования.
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