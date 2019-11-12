"Уже идет финал": заигравшемуся Лукашенко указали на дверь

Отставка Александра Лукашенко вновь стала одной из самых популярных тем в белорусском обществе после выхода в Сети документального фильма журналиста Степана Светлова "Лукашенко. Уголовные материалы". Автор другого популярного кино о Батьке – вышедшего еще в 1996 году "Обыкновенного президента" – Юрий Хащеватский рассказал о своем видении финала нынешнего главы государства.

Практика показала, что достаточно заметное оппозиционное движение существует в Белоруссии практически с момента возникновения этой страны в качестве независимого государства. Она же убедительнее любых аналитических выкладок наглядно продемонстрировала, что оппоненты Александра Лукашенко за все эти годы так и не смогли сдвинуться с мертвой точки.

Тем не менее, свои претензии к Батьке недовольные активно формулировали еще в 1990-е годы. Вокруг фигуры президента строится повествование документального фильма 1996 года "Обыкновенный президент". Его автор Юрий Хащеватский оценил новое кино своего коллеги по цеху Степана Светлова, заставившего общественность вновь заговорить о необходимости отставки Александра Лукашенко. Его лента всего за несколько дней собрала свыше 1,6 миллиона просмотров.

Невядомы разьбівае калёнку, з дапамогай якой хацелі трансьляваць фільм Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы»



Фота: Reuters pic.twitter.com/Hohlv1kwcR — Радыё Свабода (@svaboda) November 8, 2019

"Это очень важная констатация фактов, о которых огромное количество людей даже не знает. До сих пор все эти факты не собирали вместе, за что перед замечательным парнем надо снять шляпу", – оценил работу блогера Юрий Хащеватский в интервью изданию "Белгазета". Сам он признался, что пока не планирует снимать продолжение своего "Обыкновенного президента". Дескать, за прошедшие годы личность Александра Лукашенко не претерпела значительных изменений, а что делать дальше он не знает.

"Он что-то меняет, переставляет кого-то, создает для себя видимость деятельности, а на самом деле ничего не происходит. Поэтому сиквел я бы не хотел снимать, а финал я бы снял", – признался режиссер.

"Видно, что уже идет финал, но непонятно, сколько продлится кризис, который обязательно приведет к финалу", – подчеркнул Юрий Хащеватский.

"Сегодня общество должно понять: мы подошли к такому краю, с которого просто так, без больших экономических потрясений, уже не выбраться", – добавил эксперт. И белорусы, по его словам, стоят перед выбором – отстаивать собственную страну или же "наниматься в служанки к "большому брату".

"Лукашенко практически все уже отдал России", – пожаловался Хащеватский. Впрочем, ругаться со своим соседом он также не рекомендовал. И, несмотря на отсутствие четкого видения будущего, признался, что надеется на отставку Александра Лукашенко.

