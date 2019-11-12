Скоро конец: известный астролог ошарашил предсказанием о Путине и Зеленском

Он уверен: долгожданное завершение войны в Донбассе наступит до конца этого года. Перед этим Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, проведут переговоры и достигнут соглашения о прекращении огня.
"26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!" – написал астролог на своей странице в "Фейсбук".
Украинское комментаторы отреагировали на предсказание неоднозначно. Одни порадовались, другие – насторожились и выразили сомнение, что Москва и Киев смогут договориться после всего, что произошло за последние пять лет.
Тем не менее прогресс есть. Владимира Зеленского многие критикуют за медленные темпы урегулирования в Донбассе. Но процесс, хоть и натужно и со скрипом, идет.
Вряд ли при его предшественнике было возможно отведение войск от линии фронта. За прошедшие две недели Украина и республики Донбасса развели подразделения в двух важных населенных пунктах. Хоть и не с первого раза, но стороны нашли общий язык.
На очереди проведение саммита в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины. На нем могут быть достигнуты договоренности по политическому урегулированию. Согласно "формуле Штайнмайера", в Донецкой и Луганской республиках должны пройти местные выборы, а Киев обязан принять закон, закрепляющий особый статус региона.
Донбасс предлагает Украине оформить цивилизованный развод по примеру Чехии и Словакии pic.twitter.com/sNeTIndl8C— Игорь Абрамов (@AbramovDeputat) March 2, 2016
На саммите нормандского формата состоится встреча Путина и Зеленского. Но дата его проведения не определена. 11 ноября российский лидер говорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Конкретных заявлений по итогам беседы не последовало.
Ранее в окружении Зеленского назвали две возможные даты саммита – 24 и 26 ноября. Вторая совпадает с прогнозом астролога Влада Росса.
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