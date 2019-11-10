Путин поставил на место засмотревшегося на Запад Лукашенко

Упрямство белорусского лидера Александра Лукашенко и его заигрывания с Западом ни к чему не привели: Москва настойчиво проводит свою линию в отношении соседней республики. Избежать интеграции с Россией у Батьки не получится. Кремль победил, констатируют эксперты.



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