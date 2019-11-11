"Зачистить и вернуть без людей": раскрыт страшный план украинцев на Донбасс

Владимир Соловьев обратил внимание на то, что Конституция Украины запрещает применение украинских Вооруженных сил против собственных граждан на своей территории. В связи с этим силовая операция против жителей Донбасса, подчеркнул журналист, де-факто является признанием, что Донецкая и Луганская области частью Украины не считаются.
Тот факт, что радикально настроенные украинские националисты не желают жить в одной стране с людьми из Донбасса, равно как и дончане с луганчанами не желают иметь с неонацистами ничего общего, не была секретом и до этого. Однако Киев по каким-то причинам упорно отказывается признавать реальность.
"Конечно, все признают, в том числе и на Украине, что там идет гражданская война. Об этом открыто заявляли даже такие теневые, но мощные политики, как Игорь Коломойский", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".
В течение 5 лет ВСУ обстреливали Донбасс, а теперь в Киеве недоумевают, отчего в рейтинге доверия там на 1-ом месте Путин. Нет, дело не в «информ. давлении», а в войне Киева против Донбасса и в экономич.блокаде. Повод для раздумий для Зеленского, к-му там почти никто не доверяет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 11, 2019
Однако, подчеркнул он, для украинских и международных судов это вряд ли послужит серьезным аргументом. "Я убежден, что все эти организации будут действовать по принципу двойных стандартов", – рассказал политолог. Богдан Безпалько отметил, что международная общественность не слишком беспокоится из-за Фолклендских или Мальвинских островов, признания Восточного Иерусалима и Голанских высот территорией Израиля в одностороннем порядке, а также из-за провозглашения независимости Косово, хотя эти случаи с юридической точки зрения гораздо более сомнительны, чем восстание в Донбассе.
Аргентинские солдаты перед отправкой на Фолклендские острова. Аргентина. 1 апреля 1982 pic.twitter.com/GLXeY9d9Zg— History Conflict (@HistoryConflict) October 4, 2018
Впрочем, аргумент о признании независимости Донбасса направлен не на суды и юристов. "То, что говорил Владимир Соловьев, будет иметь больше значения для влияния на умы граждан Украины. Дело в том, что большинство обычных граждан, в принципе, можно убедить в том, что Донбасс больше территорией Украины не является", – уверен политолог.
Более того, такой точки зрения придерживаются не только сочувствующие населению Донецкой и Луганской областей, но также и те, кто не скрывает своей ненависти к этим людям. "Многие люди, которые выступали с националистических позиций, еще до войны вообще предлагали отказаться Украине от Крыма и от территорий на юго-востоке, в частности – от Донбасса", – напомнил Безпалько. И тот факт, что на этих территориях много русских и русскокультурных людей, был в глазах националистов серьезным недостатком.
"Население этих регионов не воспринималось как полноценные граждане Украины. Они воспринимались как "недоукраинцы", – подчеркнул эксперт.
После начала военного конфликта у радикалов в головах стали уживаться одновременно мысли о том, что борьбу за Донбасс нужно продолжать любой ценой, а вот население региона быть гражданами Украины не должно.
Эволюцию подобных взглядов можно проследить на примере заявлений украинского журналиста Остапа Дроздова. "Он в свое время предлагал отказаться от этих регионов. Правда в своем последнем заявлении он уже предлагал просто зачистить территорию и вернуть ее без людей", – раскрыл Богдан Безпалько страшный план на судьбу Донбасса, зреющий в головах многих радикально настроенных националистов.
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