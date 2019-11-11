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Политика

"Зачистить и вернуть без людей": раскрыт страшный план украинцев на Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
Во время своего эфира на телеканале "Россия 1" ведущий Владимир Соловьев убедительно доказал украинским гостям, что де-факто Киев признал независимость Донбасса еще в 2014 году. "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько, каковы шансы юридического оформления подобного статуса.
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Владимир Соловьев обратил внимание на то, что Конституция Украины запрещает применение украинских Вооруженных сил против собственных граждан на своей территории. В связи с этим силовая операция против жителей Донбасса, подчеркнул журналист, де-факто является признанием, что Донецкая и Луганская области частью Украины не считаются.

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Тот факт, что радикально настроенные украинские националисты не желают жить в одной стране с людьми из Донбасса, равно как и дончане с луганчанами не желают иметь с неонацистами ничего общего, не была секретом и до этого. Однако Киев по каким-то причинам упорно отказывается признавать реальность.

"Конечно, все признают, в том числе и на Украине, что там идет гражданская война. Об этом открыто заявляли даже такие теневые, но мощные политики, как Игорь Коломойский", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".

Однако, подчеркнул он, для украинских и международных судов это вряд ли послужит серьезным аргументом. "Я убежден, что все эти организации будут действовать по принципу двойных стандартов", – рассказал политолог. Богдан Безпалько отметил, что международная общественность не слишком беспокоится из-за Фолклендских или Мальвинских островов, признания Восточного Иерусалима и Голанских высот территорией Израиля в одностороннем порядке, а также из-за провозглашения независимости Косово, хотя эти случаи с юридической точки зрения гораздо более сомнительны, чем восстание в Донбассе.

Впрочем, аргумент о признании независимости Донбасса направлен не на суды и юристов. "То, что говорил Владимир Соловьев, будет иметь больше значения для влияния на умы граждан Украины. Дело в том, что большинство обычных граждан, в принципе, можно убедить в том, что Донбасс больше территорией Украины не является", – уверен политолог.

Более того, такой точки зрения придерживаются не только сочувствующие населению Донецкой и Луганской областей, но также и те, кто не скрывает своей ненависти к этим людям. "Многие люди, которые выступали с националистических позиций, еще до войны вообще предлагали отказаться Украине от Крыма и от территорий на юго-востоке, в частности – от Донбасса", – напомнил Безпалько. И тот факт, что на этих территориях много русских и русскокультурных людей, был в глазах националистов серьезным недостатком.

"Население этих регионов не воспринималось как полноценные граждане Украины. Они воспринимались как "недоукраинцы", – подчеркнул эксперт.

После начала военного конфликта у радикалов в головах стали уживаться одновременно мысли о том, что борьбу за Донбасс нужно продолжать любой ценой, а вот население региона быть гражданами Украины не должно.

Эволюцию подобных взглядов можно проследить на примере заявлений украинского журналиста Остапа Дроздова. "Он в свое время предлагал отказаться от этих регионов. Правда в своем последнем заявлении он уже предлагал просто зачистить территорию и вернуть ее без людей", – раскрыл Богдан Безпалько страшный план на судьбу Донбасса, зреющий в головах многих радикально настроенных националистов.

Автор: 11 ноября 2019, 19:02

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