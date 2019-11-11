"Зачистить и вернуть без людей": раскрыт страшный план украинцев на Донбасс

Во время своего эфира на телеканале "Россия 1" ведущий Владимир Соловьев убедительно доказал украинским гостям, что де-факто Киев признал независимость Донбасса еще в 2014 году. "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько, каковы шансы юридического оформления подобного статуса.

Владимир Соловьев обратил внимание на то, что Конституция Украины запрещает применение украинских Вооруженных сил против собственных граждан на своей территории. В связи с этим силовая операция против жителей Донбасса, подчеркнул журналист, де-факто является признанием, что Донецкая и Луганская области частью Украины не считаются.

Тот факт, что радикально настроенные украинские националисты не желают жить в одной стране с людьми из Донбасса, равно как и дончане с луганчанами не желают иметь с неонацистами ничего общего, не была секретом и до этого. Однако Киев по каким-то причинам упорно отказывается признавать реальность.

"Конечно, все признают, в том числе и на Украине, что там идет гражданская война. Об этом открыто заявляли даже такие теневые, но мощные политики, как Игорь Коломойский", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".

В течение 5 лет ВСУ обстреливали Донбасс, а теперь в Киеве недоумевают, отчего в рейтинге доверия там на 1-ом месте Путин. Нет, дело не в «информ. давлении», а в войне Киева против Донбасса и в экономич.блокаде. Повод для раздумий для Зеленского, к-му там почти никто не доверяет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 11, 2019

Однако, подчеркнул он, для украинских и международных судов это вряд ли послужит серьезным аргументом. "Я убежден, что все эти организации будут действовать по принципу двойных стандартов", – рассказал политолог. Богдан Безпалько отметил, что международная общественность не слишком беспокоится из-за Фолклендских или Мальвинских островов, признания Восточного Иерусалима и Голанских высот территорией Израиля в одностороннем порядке, а также из-за провозглашения независимости Косово, хотя эти случаи с юридической точки зрения гораздо более сомнительны, чем восстание в Донбассе.

Аргентинские солдаты перед отправкой на Фолклендские острова. Аргентина. 1 апреля 1982 pic.twitter.com/GLXeY9d9Zg — History Conflict (@HistoryConflict) October 4, 2018

Впрочем, аргумент о признании независимости Донбасса направлен не на суды и юристов. "То, что говорил Владимир Соловьев, будет иметь больше значения для влияния на умы граждан Украины. Дело в том, что большинство обычных граждан, в принципе, можно убедить в том, что Донбасс больше территорией Украины не является", – уверен политолог.

Более того, такой точки зрения придерживаются не только сочувствующие населению Донецкой и Луганской областей, но также и те, кто не скрывает своей ненависти к этим людям. "Многие люди, которые выступали с националистических позиций, еще до войны вообще предлагали отказаться Украине от Крыма и от территорий на юго-востоке, в частности – от Донбасса", – напомнил Безпалько. И тот факт, что на этих территориях много русских и русскокультурных людей, был в глазах националистов серьезным недостатком.

"Население этих регионов не воспринималось как полноценные граждане Украины. Они воспринимались как "недоукраинцы", – подчеркнул эксперт.

После начала военного конфликта у радикалов в головах стали уживаться одновременно мысли о том, что борьбу за Донбасс нужно продолжать любой ценой, а вот население региона быть гражданами Украины не должно.

Эволюцию подобных взглядов можно проследить на примере заявлений украинского журналиста Остапа Дроздова. "Он в свое время предлагал отказаться от этих регионов. Правда в своем последнем заявлении он уже предлагал просто зачистить территорию и вернуть ее без людей", – раскрыл Богдан Безпалько страшный план на судьбу Донбасса, зреющий в головах многих радикально настроенных националистов.