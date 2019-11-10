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Политика

Странное поведение Лукашенко вызвало вопросы

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В конце октября президент Белоруссии прибыл в ОАЭ для переговоров. Поездка Александра Лукашенко вызвала много вопросов у журналистов. 
прочитано 255 раз

31 октября президент Белоруссии прибыл в Абу-Даби. Визит Александра Лукашенко в столицу ОАЭ продлился десять дней. Как отмечает пресс-служба лидера, за это время он принял участие в трех встречах.

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Поездка главы Белоруссии вызвала ряд вопросов у экспертов. По их мнению, цели переговоров Александра Лукашенко были весьма размытыми. Кроме того, остается неясным статус визита. На официальном сайте нет информации о том, что поездка была "рабочей".

При этом за несколько дней до прибытия в Абу-Даби президент Белоруссии пожаловался, что из-за сильной занятости он не сможет отдохнуть на берегу залива. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится", – приводит слова Александра Лукашенко udf.by.

Ранее автор телеграм-канал NEXTA сообщил, ссылаясь на анонимный источник в белорусской делегации, что причиной визита лидера стали проблемы со здоровьем. Якобы Александр Лукашенко борется с серьезной болезнью и лечится в ОАЭ. Точный диагноз президента держится в тайне.

Автор: 10 ноября 2019, 13:55

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