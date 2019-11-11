Трамп признал разговор с Зеленским ловушкой для дураков

Оппоненты президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на том, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским может служить основанием для объявления импичмента. Сторонники главы Белого дома признают, что к формату общения можно предъявлять претензии, однако отправлять политика в досрочную отставку не за что.

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