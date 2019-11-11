Трамп признал разговор с Зеленским ловушкой для дураков

Пока соратники и противники Дональда Трампа спорят, насколько тот был неправ и непрофессионален в разговоре с Владимиром Зеленским, сам он уверен: переговоры прошли без сучка и задоринки. Искать даже небольшие проблемы неправильно, считает политик.
"Звонок президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму. Не было сказано ничего, что было бы хоть как-то неправильно", – написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Однако, отметил президент США, звонок используется его оппонентами как часть информационной кампании, развернутой против него.
"Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что он был неидеален, но не может служить основанием для импичмента. Нет, все намного строже. Ничего не было сделано неправильно!" – подчеркнул Трамп.
The call to the Ukrainian President was PERFECT. Read the Transcript! There was NOTHING said that was in any way wrong. Republicans, don’t be led into the fools trap of saying it was not perfect, but is not impeachable. No, it is much stronger than that. NOTHING WAS DONE WRONG!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2019
Напомним, что разговор Трампа с Зеленским по телефону едва не стоил обоим карьеры. В США демократы инициировали процедуру импичмента, объясняя это попыткой американского лидера надавить на украинского коллегу во время переговоров. А репутация президента Украины пострадала после публикации стенограммы, когда стало очевидно, как тот пытался угодить главе Белого дома и заискивал перед ним.
Скандал после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся на фоне попыток уличить в коррумпированности сына Джо Байдена. Сообщается, что Хантер Байден может быть причастен к отмыванию денег, причем далеко не последнюю роль в этой преступной схеме играла Украина.
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