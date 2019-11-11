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Политика

Трамп признал разговор с Зеленским ловушкой для дураков

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Оппоненты президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на том, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским может служить основанием для объявления импичмента. Сторонники главы Белого дома признают, что к формату общения можно предъявлять претензии, однако отправлять политика в досрочную отставку не за что.
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Пока соратники и противники Дональда Трампа спорят, насколько тот был неправ и непрофессионален в разговоре с Владимиром Зеленским, сам он уверен: переговоры прошли без сучка и задоринки. Искать даже небольшие проблемы неправильно, считает политик.

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"Звонок президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму. Не было сказано ничего, что было бы хоть как-то неправильно", – написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Однако, отметил президент США, звонок используется его оппонентами как часть информационной кампании, развернутой против него.

"Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что он был неидеален, но не может служить основанием для импичмента. Нет, все намного строже. Ничего не было сделано неправильно!" – подчеркнул Трамп.

Напомним, что разговор Трампа с Зеленским по телефону едва не стоил обоим карьеры. В США демократы инициировали процедуру импичмента, объясняя это попыткой американского лидера надавить на украинского коллегу во время переговоров. А репутация президента Украины пострадала после публикации стенограммы, когда стало очевидно, как тот пытался угодить главе Белого дома и заискивал перед ним.

Скандал после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся на фоне попыток уличить в коррумпированности сына Джо Байдена. Сообщается, что Хантер Байден может быть причастен к отмыванию денег, причем далеко не последнюю роль в этой преступной схеме играла Украина.

Автор: 11 ноября 2019, 10:35

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