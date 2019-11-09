Зеленский обречен: украинцы в шоке от плана Путина

Во второй половине 2020 года Россия получит новые рычаги давления на Украину. Президент Владимир Зеленский вряд ли сможет противостоять Москве – ему придется пойти на уступки, прогнозируют эксперты. Из-за этого внутриполитическая ситуация в Незалежной может резко обостриться. Националисты, протестующие против любых договоренностей с Кремлем, уже угрожали свергнуть главу государства.



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