Миллионы в карман: Порошенко погорел на грандиозной афере

Чиновники столичной городской администрации подозреваются в противоправных действиях при строительстве новой окружной дороги. Помогали должностным лицам в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры", подозревают правоохранительные органы.



Под удар автоматически попадает экс-президент Петр Порошенко. Политик является одним из учредителей конторы, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

В пятницу, 8 ноября, в киевском офисе юридической фирмы начались обыски. Следствие полагает, что чиновники столичной администрации хотели присвоить крупную сумму из миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство окружной дороги.

По некоторым данным, речь идет о миллиарде гривен. В СМИ появилась информация о готовящемся хищении.

"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги", – говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

А знаете почему Зеленский может так говорить с корумпированными чиновниками, таможениками и т. п., а Порошенко не мог?

Потому что Зеленский точно ни чего не украл у народа Украины! А Петя с 90-х у власти! Брал, берёт, но больше брать не будет!