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Миллионы в карман: Порошенко погорел на грандиозной афере

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко могут возбудить новое уголовное дело. Выяснилось, что связанная с ним фирма может быть причастна к злоупотреблениям при строительстве столичной окружной дороги. В Киеве проходят обыски.
прочитано 585 раз

Чиновники столичной городской администрации подозреваются в противоправных действиях при строительстве новой окружной дороги. Помогали должностным лицам в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры", подозревают правоохранительные органы.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Под удар автоматически попадает экс-президент Петр Порошенко. Политик является одним из учредителей конторы, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

В пятницу, 8 ноября, в киевском офисе юридической фирмы начались обыски. Следствие полагает, что чиновники столичной администрации хотели присвоить крупную сумму из миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство окружной дороги.

По некоторым данным, речь идет о миллиарде гривен. В СМИ появилась информация о готовящемся хищении.

"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги", – говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В настоящее время пятый президент фигурирует в 13 уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, легализации преступных доходов и прочих расследованиях. Пока Порошенко проходит в них в качестве свидетеля.
Автор: 8 ноября 2019, 18:04
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ВСЕ БОЛТАЮТ, ДАВНО УЖ ПОСАДИЛИ БЫ..
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