Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает подыгрывать радикально настроенным националистам, видя в них поддержку в борьбе против действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Подобными шагами политик, по сути, приближает развал страны.

Последние новости Украины не сулят ничего хорошего для будущего страны. На фоне готовой схлопнуться экономики, полного провала социальной политики и растущего политического напряжения практически все талантливые и перспективные украинцы отправились искать счастья за границей.

Впрочем, кое-кто из молодых и активных все же остался на Украине. Речь идет о радикально настроенных националистах. Действительно, им, покрывшим себя татуировками с неонацистской символикой, и привыкшим не исправлять проблемы, а просто винить во всем русских, было бы крайне сложно интегрироваться и в российское, и в европейское общество.

Вот и получается, что они живут на Украине, и чем хуже становится жизнь в стране, тем они более радикально настроены. А своим радикализмом националисты, в свою очередь, толкают государство все ближе к пропасти.

Я верю, что можно любить Украину и не доверять Зеленскому. Но я не понимаю, как можно любить Украину и защищать Порошенко? — Серж (@S_E_R_Z_H_) November 8, 2019

Специалисты обратили внимание, что с недавних пор почти всегда за спиной этих деструктивных сил оказывается бывший президент Украины Петр Порошенко. Он назвал свою новую политическую силу "Европейская солидарность", однако на вооружение взял совсем не европейские методы.

Раньше критики объясняли странные заявления Петра Порошенко, его неадекватное поведение, агрессивные выпады и воинственные угрозы, направленные в адрес простых людей, пагубным пристрастием политика к спиртному. Однако намеренно толкать свою страну к развалу может только полностью опустившийся алкоголик.

��‍♂️ Порошенко записал новое видео с томосом.

Когда этот ад уже кончится?!!! ��‍♂️��‍♂️��‍♂️

Он тупой? что не понимает, что это уже не работает!!! pic.twitter.com/96aXI0n7Gh — Наш Харків���� (@MaidanKharkiv) November 8, 2019

Впрочем, есть и еще одно объяснение, почему Пер Порошенко решил встать на сторону малочисленных, но крайне активных неонацистов. В том, что они могут сыграть решающую роль во время противостояния, его убедили события на Майдане в 2014 году. Ведь тогда именно благодаря радикалам в стране произошел государственный переворот, а сам политик сменил амплуа владельца кондитерского концерна на кресло президента.

Петр Порошенко успел доказать, что не остановится не перед чем в борьбе за политическое влияние. Он спровоцировал церковный раскол, за что многие захотели предать его анафеме и казнить. Политик развязал войну против мирного населения Донбасса, чтобы списать на нее все свои неудачи. Был готов на глазах у всего мира пожертвовать собственными солдатами, чтобы устроить провокацию и выгадать себе еще немного времени. Теперь же Петр Порошенко так отчаянно пытается вернуть себе должность президента, что, кажется, не замечает, как его провокации буквально раскалывают страну.