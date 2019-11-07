Тайна стала явью: объявлено о серьезной болезни 65-летнего Лукашенко

Затяжной визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты вызвал много вопросов. Чем почти неделю занимается белорусский лидер в далекой стране? В Сети утверждают, что рассекретили одну из тайн Батьки.



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