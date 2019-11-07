Тайна стала явью: объявлено о серьезной болезни 65-летнего Лукашенко

Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭ встречается с руководством монархии, проводит переговоры,
договаривается о сотрудничестве. У телеграм-канала NEXTA другая информация.
Его авторы утверждают, что белорусский лидер серьезно болен и тайно лечится в арабской стране. Телеграм-канал ссылается на слова анонимного источника в составе белорусской делегации.
Якобы в элитной клинике Лукашенко находится уже четвертые сутки, его диагноз строго засекречен. Авторы утверждают, что туда глава государства поехал сразу из аэропорта.
Члены белорусской делегации в это время скучают в отеле, сообщает телеграм-канал. Авторы утверждают, что глава государства мог бы лечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боится покушения.
Лукашенко в ОАЭ встретился с вице-президентом и обсудил сотрудничество между странами— Политринг (@politringby) November 5, 2019
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом обс... pic.twitter.com/dRoJElP00G
К белорусскому здравоохранению у Лукашенко действительно много вопросов. В августе он встречался с профильным министром Владимиром Караником. Президент критически высказался о ситуации в отрасли. В особенности его волновали госзакупки и ценообразование. "Нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя", – многозначительно заявил глава государства.
В этом году президенту Белоруссии исполнилось 65 лет. У власти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году Лукашенко пойдет на новый срок.
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