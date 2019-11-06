Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина

Для белорусской экономики наступают сложные времена.
Парламент республики начал рассматривать проект бюджета на следующий год.
Впервые за долгие годы главный финансовый документ страны принимается без учета
экономической помощи со стороны России, отмечает "Независимая
газета".
Это не единственная проблема. Судя по проекту бюджета, заключенное в 2014 году Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере продлено не будет. По его условиям, Белоруссия в качестве компенсации за подорожание газа будет получать таможенные пошлины от экспорта шести миллионов тонн нефти.
Лукашенко, вероятно, рассчитывал на продление соглашения. Но спонсировать многовекторный белорусский режим в Москве желающих, по всей видимости, не осталось.
Минску предстоит затянуть пояс. Заткнуть образовавшиеся дыры за счет бюджетных средств не получится. К тому же нужно платить по долговым обязательствам, 98% которых номинированы в иностранной валюте. В следующем году предстоит выплатить 3,7 миллиарда долларов.
Когда Лукашенко просит новый кредит. pic.twitter.com/oprZw0QPUL— Свабодка (@svabodka) June 20, 2016
В конце февраля Лукашенко попросил у России новый кредит на покрытие долга. За красивые глаза и братские слова Москва предоставлять очередной займ отказалась. Министр финансов Антон Силуанов недвусмысленно заявил, что выдача кредита зависит от движения Минска по пути интеграции.
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